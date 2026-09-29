Сбежал в СОЧ и подал в суд: апелляция отказала мужчине, пытавшемуся отменить мобилизацию и решение ВЛК

СОЧ / © скриншот с видео

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Суд отказал мобилизованному украинцу, пытавшемуся обжаловать призыв, процедуру ВЛК и приказы о зачислении в ряды ВСУ. Истец настаивал на нарушениях во время прохождения медосмотра и сомнительности оформления документов. В то же время, оказавшись в военной части, мужчина сбегал со службы, из-за чего возбуждено уголовное производство.

Коллегия Второго апелляционного административного суда подтвердила законность решения первой инстанции. В постановлении указано, что никаких фактов или доказательств нарушения порядка призыва предоставлено не было.

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Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Обстоятельства дела

В суд обратился мужчина, который просил отменить справку и протокол ВВК от 11 декабря 2024 года в части определения его пригодности к военной службе, признать противоправными постановку на военный учет и призыв во время мобилизации, а также отменить приказы о его мобилизации и зачислении в личный состав воинской части.

Как установили суды, в декабре 2024 года во время проверки документов в Мукачевском районе представители Национальной полиции вместе с военнослужащими ТЦК установили, что у мужчины нарушение правил военного учета. Ему предложили прибыть в ТЦК и СП для уточнения данных, после чего он был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии.

По результатам медицинского осмотра ВЛК признала мужчину годным к военной службе в определенных категориях воинских частей. После этого ТЦК издал приказ о его призыве во время мобилизации, а с 12 декабря 2024 года он был зачислен в списки личного состава воинской части.

Что произошло после зачисления в воинскую часть

В материалах дела 520/24048/25 отмечено, что 13 декабря 2024 военнослужащий самовольно покинул воинскую часть.

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По этому факту было зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части в условиях военного положения.

В воинской части также сообщили суд, что после зачисления в списки личного состава мужчина получил статус военнослужащего, однако с рапортом об увольнении со службы или документами, которые давали бы право на отсрочку или увольнение, он не обращался.

Почему мужчина требовал отменить мобилизацию

Истец утверждал, что во время прохождения ВВК были допущены нарушения.

В частности, он ссылался на то, что:

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часть необходимых медицинских исследований якобы не проводилась;

у документах ВВК были недостатки в оформлении;

он не имел возможности предоставить медицинские документы перед осмотром;

отдельные документы могли быть подделаны;

приказы о призыве и зачислении в воинскую часть производны от незаконного решения ВВК.

Также мужчина отмечал, что по факту возможного подлога документов ВЛК были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Позиция ответчиков

Представители ТЦК и воинской части возражали против иска.

Они указывали, что мужчина прошел медицинское освидетельствование, был признан годным к военной службе и законно призван во время мобилизации. Также ответчики отмечали, что сам факт открытия уголовного производства по возможной подделке документов не подтверждает автоматически незаконность заключения ВЛК.

Что решил суд

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и отметил, что при рассмотрении дел о решениях ВВК суды проверяют законность процедуры проведения медицинского осмотра, но не могут самостоятельно определять, является ли человек пригодным или непригодным к военной службе вместо медицинской комиссии.

Суд обратил внимание, что определение диагнозов и оценка состояния здоровья относятся к полномочиям ВВК, а административный суд не является специализированным медицинским учреждением.

В то же время суд проверил, была ли соблюдена сама процедура прохождения ВВК. В материалах дела не нашли доказательств того, что медицинское освидетельствование было проведено с нарушениями или что документы ВВК были сфальсифицированы.

Относительно отсутствия отдельных исследований суд отметил, что не все анализы и обследования обязательны для каждого лица: часть из них проводится по медицинским показаниям.

Также суд отметил, что в случае несогласия с решением ВВК истец имел право обратиться в ВВК регион или Центральную военно-врачебную комиссию для пересмотра заключения, однако доказательств такого обращения по делу не было.

Окончательное решение суда

Коллегия судей пришла к выводу, что нарушения законодательства со стороны ТЦК, ВВК или воинской части не установлены.

В связи с этим суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Харьковского окружного административного суда без изменений.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с момента принятия.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в последнее время в Украине активно дискутировали о возможном проведении женской мобилизации. Такой шаг мог бы частично закрыть кадровый дефицит в армии, однако он способен спровоцировать серьезные демографические и социальные проблемы. С 1 октября существенных изменений ожидать не стоит, и пополнить ряды защитников женщины смогут только в статусе добровольцев.

Любые публичные заявления или рассуждения экспертов о необходимости привлечения женщин к службе 2026 года в парламенте призывают считать лишь их частным мнением, не имеющим отношения к официальному курсу государства.

Таким образом, военная служба для украинских женщин остается добровольной.

Ранее в Сумском областном ТЦК сообщили, что наличие второго паспорта не освобождает украинцев от мобилизации. Для людей с двумя гражданствами действуют такие же правила и законы, как и для всех других военнообязанных.

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