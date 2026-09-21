Упрощенное возвращение из СЗЧ завершилось: что теперь делать военным

Добровольное возвращение из СЗЧ / © Минобороны Украины

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Министерство обороны Украины разъяснило алгоритм действий для военнослужащих, желающих добровольно вернуться на службу после самовольного ухода из части (СЗЧ). Упрощенная программа возвращения официально завершилась 20 сентября, однако возможность восстановиться в рядах ВСУ остается и дальше.

Об этом говорится на сайте Миноборононы.

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Что изменилось для военнослужащих

Теперь процесс возврата происходит на общих условиях и потребует больше времени:

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Процедура и выплаты

Возврат осуществляется исключительно через Военную службу правопорядка (ВСП) и батальоны резерва. Соответственно, процесс оформления и восстановления денежного довольствия может затянуться.

Выбор части

Возможности самостоятельно выбрать подраздел для дальнейшего прохождения службы больше нет. В то же время командиры батальонов резерва будут учитывать рекомендательные письма (отношения) от конкретных боевых бригад, если военнослужащий имеет предварительные договоренности.

Алгоритм действий по возвращению из СЗЧ

Чтобы начать процедуру восстановления на службе, военному необходимо соблюдать четкий порядок:

Подать заявление в управление или местный зональный отдел Военной службы правопорядка. После подтверждения рапорта военнослужащий обязан в течение 24 часов прибыть в соответствующее подразделение ВСП. Получить предписание и отправиться в определенный батальон резерва для дальнейшего распределения.

В Министерстве обороны также напоминают: военнослужащие, впервые совершившие СЗЧ в условиях военного положения, по решению суда могут быть полностью освобождены от уголовной ответственности в случае добровольного возвращения.

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Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что главной причиной СЗЧ является отсутствие ротаций, поэтому военные находятся на передовой месяцами или даже годами вместо разрешенных 60 суток.

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