Ушел в СЗЧ: в Минобороны объяснили, когда военного могут объявить в розыск

СЗЧ более трех суток / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Первоочередные меры по поиску военнослужащего и розыск подозреваемого после самовольного ухода из воинской части (СЗЧ) в рамках уголовного производства — это различные процедуры.

Об этом сообщается в Министерстве обороны.

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Как фиксируют СЗЧ

Сначала командование устанавливает сам факт отсутствия военнослужащего. Речь идет, в частности, о ситуациях, когда он самовольно покинул место службы или без уважительной причины не вернулся из отпуска, командировки или лечения.

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Если отсутствие обнаружили во время построения, переклички или смены на дежурстве, непосредственный командир:

пытается связаться с военнослужащим;

опрашивает его сослуживцев;

при необходимости контактирует с близкими или родственниками, указанными в личных данных;

докладывает об отсутствии своему командиру или начальнику;

по его поручению организует первоочередные меры по установлению места нахождения военного.

Если военнослужащий более трех часов без уважительной причины не появляется на службе, командованию воинской части подают рапорт.

После этого в установленном порядке военная часть уведомляет зональный отдел Военной службы правопорядка (ВСП) и высшее командование. Информацию об отсутствии также вносят в соответствующие информационные системы.

После обработки данных статус может появиться в приложении Армия+ в виде красной ленты на военном документе с надписью «Зафиксировано отсутствие на службе».

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Что происходит в первые трое суток

В течение первых трех суток военная часть и ВСП в пределах своих полномочий проводят первоочередные мероприятия, чтобы установить местонахождение военнослужащего.

Кроме того, назначается служебное расследование. Во время него, в частности, устанавливают обстоятельства, способствовавшие СЗЧ, и определяют меры по предотвращению подобных случаев в будущем.

Если СЗЧ длится более трех суток и было совершено не в боевой обстановке, в действиях военнослужащего могут усматриваться признаки уголовного преступления по статьям 407 или 408 Уголовного кодекса Украины. Наказание по соответствующим нормам может предусматривать от 5 до 12 лет лишения свободы.

Если отсутствие не превысило трое суток и СЗЧ произошло не в боевой обстановке, военнослужащий может самостоятельно вернуться к месту службы. В зависимости от обстоятельств возможны дисциплинарная и/или административная ответственность.

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В то же время, даже после трех суток отсутствия военнослужащий может добровольно вернуться к прохождению службы.

Когда начинается уголовное производство

Если по результатам служебного расследования установлены обстоятельства, свидетельствующие об уголовном правонарушении, об этом в определенном порядке сообщают ВСП, Государственное бюро расследований, специализированная прокуратура в сфере обороны и высшее командование.

При наличии предусмотренных законом оснований сведения вносят в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). После этого начинается досудебное расследование.

Отдельно от первичного поиска воинской части и ВСП в рамках уголовного производства может быть объявлен розыск подозреваемого. Это возможно, в частности, когда его местонахождение неизвестно и предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом основания.

Кто разыскивает военного в СЗЧ

На разных этапах к установлению места нахождения военнослужащего могут привлекаться разные органы.

Военная часть проводит первоочередные мероприятия после обнаружения отсутствия и передает необходимую информацию ВСП.

Военная служба правопорядка координирует соответствующие процессы внутри ВСУ и взаимодействует с другими правоохранительными органами.

Военнослужащий со статусом СЗЧ может также выявить патрули ВСП или работники МВД во время патрулирования или проверки документов.

Если человек находится именно в уголовном розыске, его доставляют в правоохранительный орган, осуществляющий розыск в соответствующей местности. В других случаях военнослужащего доставляют в ближайшее подразделение ВСП.

Если уголовное производство находится в подследственности ДБР, бюро проводит досудебное расследование, собирает доказательства и осуществляет предусмотренные законом следственные и процессуальные действия.

Национальная полиция может проводить розыскные мероприятия в рамках уголовного производства по письменному поручению следственного ГБР. Среди таких мероприятий — проверка возможных мест пребывания, патрулирование, опрос людей и использование информации из систем видеонаблюдения.

Если в уголовном производстве возникает вопрос о мере пресечения, его применение решает следственный судья или суд в установленном законом порядке.

Как проверить, зафиксировали ли СЗЧ

Проверить факт фиксации отсутствия можно в приложении Армия+. Если СЗЧ зафиксирован, в военном документе появляется красная лента с надписью «Зафиксировано отсутствие на службе».

Если статус не отображается, Минобороны рекомендует:

обновить Армия+ до актуальной версии;

выйти из приложения и повторно авторизироваться;

подождать 15 минут.

Если после этого информация не появилась, военнослужащий может обратиться в ближайший зональный отдел ВСП. Там может проверить факт СЗЧ вместе с воинской частью.

После актуализации данных статус должен появиться в Армии+ в течение трех дней. В некоторых случаях обновление может занять до семи дней.

При этом статус «Зафиксировано отсутствие на службе» не тождественен процессуальному статусу человека в уголовном производстве.

Чтобы выяснить, открыто ли уголовное производство и какой процессуальный статус имеет военнослужащий, можно обратиться в орган досудебного расследования, прокурора или адвоката.

Что дает добровольный возврат к части

Минобороны также напомнило об упрощенной программе возвращения. До 20 сентября 2026 года военнослужащие могут подать рапорт на возвращение из СЗЧ по упрощенному порядку.

Программа дает возможность:

выбрать место службы среди более чем 70 подразделений в рамках ВСУ, НГУ или ГОСТ;

выбрать желаемое направление службы и указать свой опыт и навыки;

прибыть непосредственно в избранную воинскую часть без ВСП и батальона резерва;

после отнесения в списки личного состава восстановить денежное, продовольственное и другие виды обеспечения;

получать сопровождение контакт-центра по номеру 1519.

Воспользоваться упрощенным возвращением могут военнослужащие ВСУ, ГОСТ и Национальной гвардии, в отношении которых факт СЗЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 включительно.

В то же время, именно возвращение в воинскую часть не означает автоматического закрытия уголовного производства или прекращения розыска.

Военнослужащий, впервые совершивший СЗЧ, может обратиться с ходатайством о намерении вернуться на службу. Для этого также необходимо письменное согласие командира воинской части на продление службы.

Вопрос об освобождении от уголовной ответственности решает суд.

Во время военного положения военная служба находящегося в СЗЧ военнослужащего не приостанавливается. В то же время, на период самовольного отсутствия ему не осуществляется денежное, продовольственное, вещное и другие виды обеспечения в соответствии с законодательством.

Напомним, Министерство обороны Украины планирует ввести новые правила использования бодикамер работниками ТЦК и СП, реагируя на рекомендации Временной следственной комиссии Верховной Рады.

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