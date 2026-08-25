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- Украина
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Блокируют ли карты и лишают ли всех выплат из-за СОЧ: в Минобороны объяснили
В Минобороны развеяли мифы об автоматической блокировке банковских карточек во время СОЧ и объяснили новый порядок.
Вокруг темы самовольного оставление части военнослужащих возникло немало слухов — от автоматического ареста банковских счетов до полной потери выплат даже после возвращения на службу. Украинцам разъяснили, какие из этих опасений соответствуют действительности, что является выдумкой и как происходит процесс возобновления денежного обеспечения.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Что происходит с деньгами во время СОЧ и блокируют ли карты
В Минобороны объяснили, что по приказу командира со дня СОЧ военному прекращают все выплаты, а также продовольственное и вещевое довольствие. А период отсутствия не относят к выслуге лет. В то же время банковские карты из-за этого автоматически не блокируют — арест счетов возможен только по решению суда по уголовному делу.
Возврат на службу возобновляет начисление денежного довольствия на последующий период, однако период отсутствия не оплачивается и не компенсируется.
Согласно постановлению Кабмина от 12 июня 2026 г. №767, для военных ВСУ и ДССТ действует механизм добровольного возвращения. Сначала боец представляет рапорт через приложение «Армия+», рекрутинговый центр или другие определенные каналы, проверка которого длится до 7 дней.
После согласования военнослужащий должен за 120 часов (5 суток) прибыть в часть по выбранному маршруту. При этом продовольственное обеспечение восстанавливают сразу со дня прибытия, а денежное и вещное после официального зачисления приказом командира в списки личного состава.
Особенности начисления «боевых» и что делать в случае задержек
Правила восстановления базового денежного довольствия и дополнительного вознаграждения («боевых») существенно отличаются.
Военнослужащие в статусе СОЧ исключаются из приказов на выплату дополнительного вознаграждения за весь месяц нарушения, период отсутствия и весь месяц возврата. То есть, если военный вернулся и был причислен к спискам 10 августа, базовую зарплату ему возобновят с 10 августа, а «боевые» за август начислены не будут и начнут выплачиваться только с сентября.
Если военный уже приехал в часть, но оформление или выплаты задерживают, в Минобороны советуют звонить по телефону на горячую линию 1519. Для этого следует подготовить данные о рапорте, дате приезда и статусе заявления.
Возвращение из СОЧ — последние новости
Напомним, военнослужащие, самовольное оставление части, имеют последний месяц, чтобы вернуться на службу по упрощенному алгоритму.
Также военнослужащий может проходить лечение как в военном госпитале, так и в гражданской больнице. Командование не имеет права объявлять такого военного в СВЧ.
К тому же военнослужащие после СОЧ смогут самостоятельно выбирать часть через приложение «Армия+».