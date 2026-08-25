Блокируют ли карты и лишают ли всех выплат из-за СОЧ: в Минобороны объяснили

СВЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Вокруг темы самовольного оставление части военнослужащих возникло немало слухов — от автоматического ареста банковских счетов до полной потери выплат даже после возвращения на службу. Украинцам разъяснили, какие из этих опасений соответствуют действительности, что является выдумкой и как происходит процесс возобновления денежного обеспечения.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Реклама

Что происходит с деньгами во время СОЧ и блокируют ли карты

В Минобороны объяснили, что по приказу командира со дня СОЧ военному прекращают все выплаты, а также продовольственное и вещевое довольствие. А период отсутствия не относят к выслуге лет. В то же время банковские карты из-за этого автоматически не блокируют — арест счетов возможен только по решению суда по уголовному делу.

Реклама

Возврат на службу возобновляет начисление денежного довольствия на последующий период, однако период отсутствия не оплачивается и не компенсируется.

Согласно постановлению Кабмина от 12 июня 2026 г. №767, для военных ВСУ и ДССТ действует механизм добровольного возвращения. Сначала боец представляет рапорт через приложение «Армия+», рекрутинговый центр или другие определенные каналы, проверка которого длится до 7 дней.

После согласования военнослужащий должен за 120 часов (5 суток) прибыть в часть по выбранному маршруту. При этом продовольственное обеспечение восстанавливают сразу со дня прибытия, а денежное и вещное после официального зачисления приказом командира в списки личного состава.

Особенности начисления «боевых» и что делать в случае задержек

Правила восстановления базового денежного довольствия и дополнительного вознаграждения («боевых») существенно отличаются.

Реклама

Военнослужащие в статусе СОЧ исключаются из приказов на выплату дополнительного вознаграждения за весь месяц нарушения, период отсутствия и весь месяц возврата. То есть, если военный вернулся и был причислен к спискам 10 августа, базовую зарплату ему возобновят с 10 августа, а «боевые» за август начислены не будут и начнут выплачиваться только с сентября.

Если военный уже приехал в часть, но оформление или выплаты задерживают, в Минобороны советуют звонить по телефону на горячую линию 1519. Для этого следует подготовить данные о рапорте, дате приезда и статусе заявления.

Возвращение из СОЧ — последние новости

Напомним, военнослужащие, самовольное оставление части, имеют последний месяц, чтобы вернуться на службу по упрощенному алгоритму.

Также военнослужащий может проходить лечение как в военном госпитале, так и в гражданской больнице. Командование не имеет права объявлять такого военного в СВЧ.

Реклама

К тому же военнослужащие после СОЧ смогут самостоятельно выбирать часть через приложение «Армия+».

Новости партнеров

Новости партнеров