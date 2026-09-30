Китайские добровольцы служат в ВСУ / © pixabay.com

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В Вооруженных силах Украины действует специальный проект по рекрутингу добровольцев из Китая — страны, которая считается главным экономическим и дипломатическим партнером России в войне. Вышколенные военные входят в состав одного из подразделений аэроразведки, участвующего в боях на передовой.

О китайских военных, воюющих за Украину, рассказали The Guardian.

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Китайские военные в рядах ВСУ: что они рассказывают о войне

По соображениям безопасности военных и их семей командир подразделения с позывным «Муза» просил не разглашать подробностей и не показывать лиц бойцов. Кроме того, опасения вызывает давление Пекина: пятеро китайских добровольцев уже покинули ряды ВСУ и вернулись домой после вмешательства местных органов госбезопасности.

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В подразделении продолжает служить около десятка китайских добровольцев.

В небольшом доме недалеко от линии фронта обустроена импровизированная мастерская по изготовлению и ремонту беспилотников. Вдоль стен лежат инструменты и рулоны скотча, на рабочем столе лежат отвертки и кучи проволок, а рядом стоят два камикадзе. В такой обстановке очень выделяется чайник с китайским чаем Лун Цзин — напоминание о доме, которое 44-летний боец Тим получает каждый месяц в посылках от родителей.

Тим является ведущим добровольцем в этом подразделении, ведь он начал вербовать солдат из Китая. Хотя иностранцы составляют менее 3% от общей численности ВСУ (около 16 тысяч), реформы экс-руководителя Минобороны Михаила Федорова имели целью упростить их набор с перспективой нарастить количество штурмовиков-иностранцев до 50%.

Но работа с добровольцами из Китая имеет свою специфику. С одной стороны они находятся под постоянным прицелом собственных спецслужб. Хотя законодательство КНР прямо не запрещает службу в иностранных армиях, силовики регулярно допрашивают как бойцов, так и их родственников. МИД Китая также неоднократно призывал своих граждан воздерживаться от участия в боевых действиях.

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Кроме того, Пекин оказывает Москве масштабную экономическую и дипломатическую поддержку, что вызывает обеспокоенность по поводу возможной утечки разведывательных данных. Отдельные украинские командиры признаются, что привлекали бы китайцев с большой осторожностью.

Но командир «Муза» к ситуации относится прагматично, ведь в условиях нехватки людей важен каждый боец. К тому же он отмечает высокую работоспособность новобранцев — за неделю Тим может отремонтировать около 10 дронов Mavic и 15 FPV-беспилотников.

Отбор кандидатов проходит в несколько этапов. Сначала они проходят первичную проверку центральными органами в Киеве, а затем бойцов выбирает сам Тим. Главные критерии — поддержка демократии и суверенитета Украины, а также отсутствие судимостей. С января он отсеял более 30 претендентов.

Впрочем, мотивация многих добровольцев связана с разочарованием в ситуации внутри Китая. 36-летний Ваня из провинции Хубэй, ранее работал в сфере ремонта жилья и понес убытки из-за экономического спада. Он признается, что жизнь на родине стала для него удушающей. Благодаря VPN он узнал о войне в Украине и заинтересовался идеями свободы. Поскольку из-за возраста вступить в ряды китайской армии он уже не мог, решение пойти в ВСУ стало логичным итогом накопленных переживаний.

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Остальные бойцы руководствуются идейными убеждениями. 37-летний Неро из провинции Фуцзянь долгое время ведет блог в поддержку Украины. Его аккаунты неоднократно блокировали, а по приезде на фронт в Сети появились фальшивые ориентировки на русском языке с обвинениями в найме. Несмотря на это, бывший менеджер проектов сейчас учится на пилота FPV-дронов и стремится доказать, что не все китайцы поддерживают Россию.

Сейчас большинство добровольцев понимают, что пути назад для них нет из-за угрозы преследований в КНР.

Война несет для китайских бойцов и жизненные риски, ведь на днях в результате российских обстрелов погиб один боец. После этой трагедии один из добровольцев, работавший медиком, решил уйти. Но, по словам Неро, все остальные настроены бороться до конца.

Иностранные военные: РФ вербует людей в Индонезии

Напомним, Россия продолжает массово привлекать иностранцев к войне против Украины из-за значительной нехватки собственного личного состава на фронте. Власти РФ стараются скрыть внутренние проблемы, поскольку из-за экономических трудностей и угрозы новой мобилизации россияне все меньше хотят идти воевать добровольно.

По данным Службы внешней разведки Украины, Кремль активно применяет отработанную схему вербовки уже и в Индонезии — самой многочисленной мусульманской стране мира.

Спецслужбы имеют доказательства привлечения в ряды российской армии не менее восьми граждан этой страны. Москва использует иностранцев как для восполнения потерь на передовой, так и для пропагандистских заявлений о якобы масштабной международной поддержке. Наемников привлекают обещаниями высоких выплат, гражданства и безопасной работы, после чего без должной подготовки отправляют в самые горячие точки. Ранее подобную модель Россия уже опробовала на жителях Кубы, Непала, Индии и Кении.

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