"Мир желает мира, а не войны": Китай в ООН произнес заявление по Украине

Заместитель лидера КНР Хань Чжэн / © ООН

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В субботу, 26 сентября, вице-президент Китая Хань Чжэн во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил о неизменности позиции Пекина по вооруженной агрессии против Украины. Китайский дипломат подчеркнул, что его страна будет искать пути исключительно для мирного политического урегулирования этого кризиса.

Об официальной риторике китайского руководства на международной арене сообщает информационная служба Организации Объединенных Наций. В своем большом выступлении чиновник также затронул вопросы использования искусственного интеллекта, конфликта в секторе Газа и глобального развития.

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Китайское видение мира

При обсуждении украинского вопроса представитель КНР традиционно избежал слова «война», назвав масштабное вторжение России обычным конфликтом. Дипломат напомнил об известных мирных инициативах своего лидера, которые Пекин считает главным указателем для дальнейших дипломатических усилий.

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«Четыре принципа, выдвинутые главой Си Цзиньпином, остаются основным ориентиром для нашей конструктивной роли в достижении политического урегулирования», — заявил Хань Чжэн.

В то же время политик осудил любые односторонние военные действия, прямо нарушающие действующий Устав ООН и обходящие официальные решения Совета Безопасности. Он призвал великие государства взять на себя особую ответственность за сохранение международного мира на планете.

"Мир сейчас желает именно мира, а не войны", - подчеркнул замглавы китайского государства.

Сохранение мирового порядка

Значительную часть своей речи китайский представитель посвятил важности сохранения послевоенного международного порядка, в центре которого находится ООН. Он убежден, что геополитические споры между государствами должны разрешаться исключительно путем равноправного диалога и поиска компромиссов.

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«Многосторонность является выбором человечества после пережитых бедствий, а честность и справедливость – это общее стремление людей всех стран», – пояснил политик.

Китайская Народная Республика также выразила полную поддержку реформированию структуры Организации Объединенных Наций для усиления влияния стран Глобального Юга. По словам китайского дипломата, Пекин всегда пытается оставаться надежной силой стабилизации во времена серьезной мировой волатильности.

"Великие страны должны брать на себя ведущую роль в соблюдении правил, поддержании верховенства права и совершении правильных поступков", - подытожил Хань Чжэн.

Напомним, в США озвучили неожиданную идею, как посадить Киев и Москву за стол переговоров . Вместо попыток сразу договориться о полном окончании войны стороны могут начать с отдельных договоренностей по прекращению ударов по конкретным целям.

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