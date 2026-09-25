Казаться, а не быть: о чем на самом деле был визит Си Цзиньпина в США и как он повлиял на Украину

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Впервые за одиннадцать лет 23-25 сентября в США с государственным визитом приезжал лидер Китая Си Цзиньпин. Дональд Трамп и первая леди Мелания лично встретили его на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона. И также впервые за 11 лет американский президент встречал иностранного лидера у трапа самолета. До этого это был Барак Обама, который в 2015 году приветствовал там Папу Франциска.

Но американские СМИ не оценили этот жест, называя его признаком слабости. Юмористические шоу сравнивали личную встречу Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань на базе Эндрюс с люксовым «Трамп-такси». Другие вспоминали, как в августе 2025 года президент США на Аляске тоже лично встречал Путина у самолета, заранее выстелив для него красную дорожку. Хотя это и неудивительно, зная склонность и попытки Трампа найти общий язык с диктаторами, отталкивая при этом союзников.

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Президент США устроил для китайского лидера и его делегации пышный государственный ужин в Белом доме, где подавали морского окуня под выступление военных музыкантов из Корпуса морской пехоты США. В окружении 130 гостей, среди которых были Илон Маск, Тим Кук, Джефф Безос и многие другие американские бизнесмены, Трамп подарил Си скульптуру белоголового орлана, а Си пообещал передать двух панд, которые будут жить в зоопарке Атланты. А вот представителей китайского бизнеса на ужине не было. В отличие от 2015 года, когда с Си Цзиньпином в Вашингтон приезжали руководители китайских технологических компаний.

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Но все это скорее искусственная ширма помпезности. Достигли ли Трамп и Си действительно каких-нибудь серьезных договоренностей? Читайте в материале ТСН.ua.

Торговое перемирие: договорились только о двух месяцах

Не успели Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань приземлиться на базе Эндрюс, как министр финансов Скотт Бессент объявил о продолжающемся 10 ноября торговом перемирии между США и Китаем лишь на два месяца — до 10 января. Именно это можно считать главной договоренностью Трампа и Си, хотя она и была финализирована еще фактически до начала государственного визита китайского лидера в Соединенные Штаты.

В мае после провального многодневного визита Трампа в Пекин ТСН.ua писал, что лидеры договорились о государственном визите Си в Вашингтон в ответном сентябре. Однако еще весной было ясно, что больших надежд на оттепель в отношениях США и Китая возлагать не стоит. Скорее, на временное затишье с существенными односторонними уступками со стороны Трампа. Война против Ирана, которую Соединенные Штаты не могут ни выиграть, ни завершить, пошатнула его политический имидж как внутри США, особенно накануне промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, так и на международной арене.

Во-первых, сам Скотт Бессент после переговоров с вице-премьером Китая Хэ Лифеном признал, что не знает, получится ли заключить с Пекином более масштабную торговую договоренность. По его словам, Китай, как и обещал, выполняет свою часть Бусанского соглашения с октября 2025 года по закупке 25 млн тонн американских соевых бобов. Однако уже майскую о закупке агропродукции из США еще на $17 млрд нет.

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Напомним, что в прошлом году, когда Трамп проиграл мировую войну, которую сам и начал, на саммите АСЕАН в южнокорейском Бусане в октябре 2025 года ему пришлось договориться с Си: США снизили пошлины на китайские товары на 10% — от 57% до 47%, и отказались от введения 145%; Китай в ответ на год приостановил ограничения на экспорт редкоземельных частей. Если бы этой договоренности не было, с 1 декабря 2025 г. все компании, связанные с американской оборонкой, не смогли бы получить лицензии Пекина на экспорт редкоземельных элементов. А это огромный удар не только по американской, но и по всем ОПК западных стран. КНР ведь контролирует около 70% мировой добычи и еще 90% переработки редкоземов.

Во-вторых, наиболее заметным для Китая результатом Бусанского соглашения и майской встречи Трампа и Си в Пекине было разблокирование Соединенными Штатами продаж десяти китайским компаниям Nvidia H200 — мощных датацентровых серверных ускорителей для крупных генеративных моделей искусственного интеллекта (ШИ), которые также могут использоваться в Китае. Но что получила Америка от КНР Белый дом не сообщил. Как и официально сам факт возобновления поставок Nvidia H200 в Китай. Однако свою часть договоренности о полном разблокировании экспорта редкоземов Пекин не выполняет.

При этом есть еще один «интересный» факт о Nvidia — американском производителе графических процессоров и т.д. В обломках российских БПЛА и ракетах, которые исследовали после ударов по Запорожье, обнаружили модули Nvidia Jetson. Это, в сущности, компактный компьютер для системы автономной навигации. Напрямую на российском рынке Nvidia не работает с 2022 года. Однако в российских БПЛА украинские специалисты обнаружили плату с маркировкой «произведено в Китае».

Оружия для Тайваня нет: однако и соглашения об Иране не будет

Несмотря на скепсис многих экспертов и аналитиков, Трамп и Си все же затронули тему Украины. В официальном сообщении китайского правительства отмечается, что лидеры США и Китая обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам, таким как Ближний Восток, Украина и Корейский полуостров. Однако понятно, что война России против Украины, которую Китай продолжает называть «внутренним украинским кризисом», не была главным вопросом их повестки дня.

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23 сентября, в первый день начала официального государственного визита Си Цзиньпина в Америку, посол Китая в США Се Фэн опубликовал статью, где прямо указал на красные линии Пекина. Главная — это Тайвань. И пока Трамп на камеры насмешливо показывал Си «Аллею славы президентов» — крытую колоннаду в Белом доме, где размещены портреты президентов в хронологическом порядке, однако вместо Байдена в рамке содержится изображение авторучки (которой Джо Байден, наверное, подписывал документы — Ред.), за кадром остался за блок.

В мае, подводя итоги провального визита Трампа в Пекин, ТСН.ua уже писал, что американский президент сделал подарок китайскому лидеру — публично подверг сомнению, что США защитят Тайвань военным путем. Обещанный острову пакет вооружений на $11 млрд, который администрация Трампа одобрила еще в декабре 2025 года, до сих пор не заработал. Другой на $14 млрд, инициированный Конгрессом (по данным Reuters, в значительной степени состоит из ракет-перехватчиков PAC-3 в Patriot и NASAMS), блокирует Белый дом.

На прошлой неделе, находясь с визитом на Тайване, основатель американской оборонно-технологической компании Anduril Industries Палмер Лаки публично призвал администрацию Трампа разблокировать отправление Тайваня оружия, поскольку это оказывает прямое влияние на дальнейшее производство Anduril автономных систем и беспилотных технологий. Однако, как видим, США этого так и не сделали. По словам посла США в Китае Дэвида Пердью, Трамп предупредил Си, что военная помощь Ирана со стороны Китая абсолютно неприемлема.

Китай является основным покупателем иранской нефти. Еще в прошлом году США вводили санкции против Китая за поставку Ирана компонентам ракетного топлива. После визита Трампа в Пекин в мае этого года премьер Израиля Беньямин Нетаньяху прямо сказал, что КНР предоставила Ирану определенную поддержку и отдельные компоненты для производства ракет. Более того, Пекин имеет соглашение с Тегераном о продаже до 400 китайских ЗРК.

Также американские чиновники признавали, что Москва передавала Тегерану спутниковые разведданные для ударов по американским военным объектам и войскам в странах Персидского залива. Сейчас, по информации американских СМИ, Россия помогает Ирану восстановиться, используя Каспийское море для поставки Тегерана грузов военного назначения, в частности, боеприпасов, взрывчатки и компонентов к беспилотникам.

Дата публикации 14:45, 24.09.26 Количество просмотров 53 Такого от Трампа не ожидали! Выстелил дорожку перед Си! Что значил этот жест?

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