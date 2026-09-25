Трампа раскритиковали из-за Китая и России: демократы заявили о «полугодовом бездействии»

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Сенаторы-демократы в США заявили, что результаты встречи президента Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином не продемонстрировали достаточных шагов по противодействию обходу санкций и поставке в Россию товаров, которые могут использоваться для поддержки ее войны.

Об этом говорится в совместном заявлении демократов в Сенате США.

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В заявлении сенаторы подчеркнули, что призывы к снижению напряженности в ходе саммита не решают вопрос поставки китайской продукции в Россию.

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«Призывы саммита к деэскалации ничего не делают для остановки потока китайских товаров двойного назначения, поддерживающих жизнь военной машины Владимира Путина», — говорится в заявлении.

Демократы заявили, что если Трамп действительно стремится завершить войну России против Украины, ему следует, по их словам, должным образом реализовать законодательство о санкциях против России и Ирана.

Сенаторы также призвали администрацию Трампа прекратить бездействие по противодействию схемам обхода санкций, которые, как они утверждают, способствуют продолжению российской войны.

Речь идет, в частности, об экспорте китайских товаров двойного назначения в Москву и закупке российской нефти.

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В то же время демократы подчеркнули, что дипломатические контакты с Китаем остаются важными для предотвращения конфликтов и защиты интересов США. Однако, по их мнению, результаты встречи Трампа и Си «не оправдали ожиданий».

По словам сенаторов, во время переговоров администрация США должна была уделить больше внимания вопросам торговой политики Китая, защите технологий и действиям, которые Вашингтон связывает с атаками на американских военных.

Как заявили демократы, Трамп избрал «великолепие вместо цели» — они назвали результатом встречи отказ от жесткой дипломатии в пользу торжественных мероприятий и роскошного ужина с друзьями-миллиардерами.

Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Белый дом с государственным визитом, который принимает президент США Дональд Трамп.

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Мы ранее информировали, что США не подписали в ООН совместное заявление 50 стран и ЕС о призыве России согласиться на немедленное прекращение огня.

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