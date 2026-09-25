Сколько денег можно будет снять в банкомате с 1 октября 2026 года: что изменится для украинцев

Снятие наличных

Реклама

С 1 октября 2026 нового единственного лимита на снятие наличных в банкоматах для всех украинцев не вводят. Основные ограничения Национального банка остаются в силе, а отдельные банки могут дополнительно устанавливать собственные лимиты на одну операцию или на определенный промежуток времени.

То есть сумма, которую реально удастся получить в банкомате, зависит от двух вещей: общих правил НБУ и условий конкретного банка.

Реклама

Сколько наличных разрешено снимать с личного счета

Для физического лица, использующего гривневый счет не для предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, действующий лимит составляет до 100 000 грн. в день.

Реклама

Такое ограничение содержится в постановлении НБУ №18 о работе банковской системы в условиях военного положения. После изменений в августе 2026 для отдельных счетов клиентов общий предел был увеличен до 200 000 грн, однако для обычных личных счетов физических лиц оставили лимит в 100 000 грн в день.

Важно — это максимальная сумма выдачи наличной гривны со счета в течение дня, а не гарантия того, что банкомат выдаст 100 тысяч за одну операцию.

Почему банкомат может выдать меньше

Каждый банк имеет право устанавливать собственные технические и ограничения безопасности.

Например, может действовать:

Реклама

предел на одну операцию;

предел на несколько часов;

отдельное ограничение для карт других банков;

индивидуальный предел в рамках финансового мониторинга;

ограничение из-за количества банкнот в банкомате.

Потому даже при наличии 100 тысяч гривен на счету всю сумму иногда приходится снимать несколькими операциями.

Сколько разрешает снимать ПриватБанк

По актуальной информации ПриватБанка, в банкоматах банка с карты ПриватБанка можно снять до 40 000 грн. в течение трех часов. В то же время, общая сумма снятия со счета в национальной валюте не может превышать 100 000 грн в сутки.

Для некоторых категорий клиентов действует более низкий лимит — 20 000 грн в течение трех часов. В банке объясняют, что такое ограничение устанавливается в соответствии с требованиями финансового мониторинга.

Если же в банкомате ПриватБанка снимать деньги с карты другого банка, лимит составляет 20 000 грн. за одну операцию и 20 000 грн. в течение трех часов. В то же время для отдельных карт могут устанавливаться индивидуальные ограничения в соответствии с условиями платежных систем.

Реклама

Кроме того, сумма одной сделки зависит от технических возможностей банкомата, обычный банкомат ПриватБанка может выдать до 40 купюр за одну транзакцию, а банкомат ресайклингового типа — до 99 купюр.

Что изменится в Сбербанке от 1 октября

С 1 октября 2026 года Сбербанк меняет отдельные тарифы по карточкам. Одно из изменений касается клиентов, пользующихся тарифным пакетом «Мой счет».

Как сообщил Ощадбанк, для таких карт будет увеличена сумма, которую можно снимать без комиссии в банкоматах других украинских банков. При этом в обнародованном сообщении банк не указал, к какой сумме повышается этот бесплатный лимит.

Важно, что речь идет именно о бесплатном снятии в чужих банкоматах, а не о максимальной сумме наличных денег, которую владелец карты может получить за день. Общее ограничение НБУ на выдачу наличной гривны с личного счета физического лица остается на уровне до 100 000 грн в сутки.

Сколько можно снять с карты monobank

У monobank нет собственных банкоматов, поэтому конкретную сумму, которую можно получить за одну операцию, устанавливает банк — владелец банкомата. К примеру, один банкомат может позволить снять 10 000 или 20 000 грн за раз, другой — большую сумму. При этом для обычного личного гривневого счета действует общее ограничение НБУ — до 100 000 грн наличными в сутки.

Отдельно следует учитывать комиссию. Согласно официальным тарифам monobank, за снятие собственных средств в банкоматах в Украине банк взимает 0,9% от суммы. К примеру, если снять 10 000 грн собственных средств, комиссия monobank составит 90 грн.

В то же время для зарплатных и некоторых ФЛП-выплат действуют другие условия. На официальной странице Белой карты monobank отмечено, что снятие зарплаты и ФЛП-выплат в банкоматах осуществляется без комиссии банка.

Итак, для клиента monobank важно различать две вещи: до 100 000 грн в сутки — это общее ограничение на получение наличной гривны с личного счета, а максимальную сумму одной операции определяет конкретный банкомат. Комиссия monobank при снятии обычных собственных средств составляет 0,9%.

Сколько валют можно снять со счета

Для снятия наличной иностранной валюты в Украине действует такой же суточный лимит, как и для гривны. По актуальному разъяснению Национального банка Украины, со счета в национальной или иностранной валюте можно получить наличные деньги на сумму до 100 000 грн в эквиваленте в день. К примеру, если клиент снимает доллары или евро с валютного счета, банк рассчитывает разрешенную сумму в пределах эквивалента 100 тысяч гривен.

Лимит в 200 000 грн, иногда упоминаемый в материалах о валютных операциях, касается не снятия наличных. НБУ позволяет покупать безналичную иностранную валюту в эквиваленте до 200 тысяч гривен в месяц при условии дальнейшего размещения на безотзывном депозите по меньшей мере на три месяца.

Новости партнеров