Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира

Курсы валют. / © УНИАН

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На валютном рынке Украины постепенно формируется новое равновесие. Впрочем, спрос в дальнейшем превышает предложение. В то же время, интервенции Национального банка, значительный объем международных резервов и высокая доходность гривневых инструментов сдерживают риск резкого падения курса гривны.

Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

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Лесной отмечает, что сейчас можно говорить о формировании нового валютного равновесия — хоть пока не очень стабильным, ведь спрос на иностранную валюту остается выше предложения на 15-20%. Прежде всего, это связано со значительным структурным спросом на импорт — горючее, энергетическое оборудование, технику, комплектующие и другие необходимые для экономики товары.

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В то же время, ряд факторов сдерживает этот дисбаланс и не дает ему автоматически перерасти в девальвацию гривны.

Ситуация на валютном рынке

По словам банкира, Национальный банк остается основным поставщиком дополнительной валюты на рынок. В августе его интервенции составили около 4,82 млрд. долларов. Это позволяет сохранять режим управляемой гибкости: курс может реагировать на ситуацию на рынке, но резкие колебания сглаживаются.

По оценке Лесового именно это сдерживает закрепление отметки 45 грн за доллар как нового курсового уровня. Для устойчивого роста курса нужны более сильные факторы — в частности сокращение международного финансирования, резкое увеличение импорта, усиление инфляционных ожиданий или существенное изменение валютной политики НБУ.

Одним из ключевых рисков для валютного рынка остается инфляция. В августе она составила 8,1% в годовом исчислении, а НБУ ожидает ее ускорение примерно до 10% до конца года.

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Дополнительное давление на цены могут оказать военные риски для логистики и энергетики. Последствия атак бизнес может ощутить с задержкой, поскольку компаниям нужно время для изменения маршрутов и просмотра затрат.

По оценке НБУ, дополнительные логистические расходы могут прибавить 0,4–0,6 процентного пункта к годовой инфляции в конце года. В то же время, это повышает важность доходности гривневых сбережений.

Курс доллара и евро на следующей неделе

По оценке Тараса Лесового, в течение 21-27 сентября базовый коридор для доллара на межбанке составит 44,4-44,8 грн за доллар. В то же время, для евро диапазон будет шире — около 51,5–52,5 грн за евро.

На наличном рынке прогнозируемый диапазон составляет:

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44,6-44,8 грн за доллар;

51,5-52,5 грн за евро.

По оценке эксперта, ежедневные изменения курса могут составлять:

до 0,05–0,15 грн на межбанке,

до 0,1–0,2 грн в коммерческих банках,

до 0,3 грн. в обменниках.

Разница между курсами купли и продажи может достигать:

0,15 грн за доллар и 0,2 грн за евро на межбанке,

0,5-0,6 грн за доллар и 0,8-1 грн за евро в банках,

0,6–1 грн. за доллар и 1–1,3 грн. за евро в обменниках.

В то же время, разница между курсами на межбанке и наличном рынке в среднем составит 0,1–0,15 грн. По прогнозу Лесового, за неделю курс может отклоняться в пределах 1–1,5% от начального значения.

Напомним, в НБУ посоветовали, куда девать сбережения, чтобы их не съела инфляция. Сохранение средств наличных или на обычных карточных счетах постепенно лишает их реальной ценности, ведь из-за роста цен покупательская способность постоянно снижается.

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