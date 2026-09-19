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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Плюс 40% к пенсии: кому полагается такая надбавка и как её оформить

Некоторые украинские пенсионеры могут ежемесячно дополнительно получать более тысячи гривен к основной выплате независимо от возраста и стажа.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Фотография приведена в качестве иллюстрации

Фотография приведена в качестве иллюстрации

Часть украинских пенсионеров имеет возможность ежемесячно дополнительно получать к своим основным выплатам сумму, превышающую одну тысячу гривен. При этом ключевым условием для начисления такой денежной помощи является не продолжительность трудового стажа или достижение определенного возраста, а совершенно отдельное юридическое основание.

Об этом говорится в Законе Украины «Об особых заслугах перед Украиной».

Кто может получить доплату к пенсии в размере 40%

Речь идет о специальных доплатах гражданам, имеющим особые заслуги перед государством. В 2026 году максимальный размер этой ежемесячной денежной поддержки составит 1038 гривен.

Выплата рассчитывается как 40% от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность. Такую сумму получают:

  • Герои Украины;

  • люди, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;

  • матери, родившие 10 и более детей и воспитавшие их до шести лет.

Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в этом году составляет 2 595 гривен. Именно эта цифра берется за основу при расчете процентов.

При этом выплата за особые заслуги не назначается вместо основной пенсии, она начисляется в качестве дополнительной суммы. Доплата добавляется к уже назначенной пенсии по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца. Если человек соответствует установленным критериям, его ежемесячный доход просто увеличивается на соответствующую сумму.

Точные размеры этих доплат регулируются приказом Министерства социальной политики Украины № 2054 от 27 декабря 2017 года, в котором они указаны в процентах от прожиточного минимума.

Доплаты к основной пенсии: какие ещё суммы предусмотрены в этом году

40% — это верхний предел. Для других категорий предусмотрены меньшие суммы. В 2026 году надбавки выглядят следующим образом:

  • 39% — 1012,05 гривны;

  • 38% — 986,10 гривен;

  • 37% — 960,15 гривен;

  • 36% — 934,20 гривны;

  • 35% — 908,25 гривны;

  • 34% — 882,30 гривны;

  • 33% — 856,35 гривен;

  • 32% — 830,40 гривны;

  • 31% — 804,45 гривны;

  • 25% — 648,75 гривны;

  • 24% — 622,80 гривны;

  • 23% — 596,85 гривны.

Итоговый размер надбавки зависит от категории пенсионера и от того, за какие именно заслуги перед государством ему назначили эту помощь.

Нужно ли подавать заявление

В Пенсионном фонде отмечают, что для оформления такой надбавки обязательно необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствующие заслуги. Подать заявление можно как лично в бумажном виде, так и онлайн в электронной форме.

Если пенсионер подал заявление в течение 12 месяцев после возникновения права на выплату, деньги будут начислены с первого дня приобретения этого права.

Кроме того, в связи с повышением прожиточного минимума до 2595 гривен фонд уже произвел автоматический перерасчет пенсий за особые заслуги, который вступает в силу с 1 января 2026 года.

Пенсия в Украине в 2026 году — последние новости

В Украине из-за дефицита госбюджета возможны кратковременные задержки с выплатой пенсий, но полного прекращения или замораживания выплат не будет. В случае крайней необходимости государство может прибегнуть к эмиссии гривны, считает аналитик Алексей Кущ.

Отдельные категории пенсионеров в Украине могут получить ежемесячную доплату в размере 1038 грн, если нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для оформления необходимо пройти враче-консультативную комиссию и подать в ПФУ соответствующий пакет документов — лично, через представителя или онлайн.

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