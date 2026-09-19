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Плюс 40% к пенсии: кому полагается такая надбавка и как её оформить
Некоторые украинские пенсионеры могут ежемесячно дополнительно получать более тысячи гривен к основной выплате независимо от возраста и стажа.
Часть украинских пенсионеров имеет возможность ежемесячно дополнительно получать к своим основным выплатам сумму, превышающую одну тысячу гривен. При этом ключевым условием для начисления такой денежной помощи является не продолжительность трудового стажа или достижение определенного возраста, а совершенно отдельное юридическое основание.
Об этом говорится в Законе Украины «Об особых заслугах перед Украиной».
Кто может получить доплату к пенсии в размере 40%
Речь идет о специальных доплатах гражданам, имеющим особые заслуги перед государством. В 2026 году максимальный размер этой ежемесячной денежной поддержки составит 1038 гривен.
Выплата рассчитывается как 40% от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность. Такую сумму получают:
Герои Украины;
люди, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;
матери, родившие 10 и более детей и воспитавшие их до шести лет.
Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в этом году составляет 2 595 гривен. Именно эта цифра берется за основу при расчете процентов.
При этом выплата за особые заслуги не назначается вместо основной пенсии, она начисляется в качестве дополнительной суммы. Доплата добавляется к уже назначенной пенсии по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца. Если человек соответствует установленным критериям, его ежемесячный доход просто увеличивается на соответствующую сумму.
Точные размеры этих доплат регулируются приказом Министерства социальной политики Украины № 2054 от 27 декабря 2017 года, в котором они указаны в процентах от прожиточного минимума.
Доплаты к основной пенсии: какие ещё суммы предусмотрены в этом году
40% — это верхний предел. Для других категорий предусмотрены меньшие суммы. В 2026 году надбавки выглядят следующим образом:
39% — 1012,05 гривны;
38% — 986,10 гривен;
37% — 960,15 гривен;
36% — 934,20 гривны;
35% — 908,25 гривны;
34% — 882,30 гривны;
33% — 856,35 гривен;
32% — 830,40 гривны;
31% — 804,45 гривны;
25% — 648,75 гривны;
24% — 622,80 гривны;
23% — 596,85 гривны.
Итоговый размер надбавки зависит от категории пенсионера и от того, за какие именно заслуги перед государством ему назначили эту помощь.
Нужно ли подавать заявление
В Пенсионном фонде отмечают, что для оформления такой надбавки обязательно необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствующие заслуги. Подать заявление можно как лично в бумажном виде, так и онлайн в электронной форме.
Если пенсионер подал заявление в течение 12 месяцев после возникновения права на выплату, деньги будут начислены с первого дня приобретения этого права.
Кроме того, в связи с повышением прожиточного минимума до 2595 гривен фонд уже произвел автоматический перерасчет пенсий за особые заслуги, который вступает в силу с 1 января 2026 года.
Пенсия в Украине в 2026 году — последние новости
В Украине из-за дефицита госбюджета возможны кратковременные задержки с выплатой пенсий, но полного прекращения или замораживания выплат не будет. В случае крайней необходимости государство может прибегнуть к эмиссии гривны, считает аналитик Алексей Кущ.
Отдельные категории пенсионеров в Украине могут получить ежемесячную доплату в размере 1038 грн, если нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для оформления необходимо пройти враче-консультативную комиссию и подать в ПФУ соответствующий пакет документов — лично, через представителя или онлайн.
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