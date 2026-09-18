Какая пенсия может быть у ФЛП: ответ вас удивит

Пенсия в Украине / © ТСН

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Украинские предприниматели могут выбрать стратегию с уплатой минимального ЕСВ, чтобы получить необходимый страховой стаж и гарантированную минимальную пенсию, а остальные средства инвестировать самостоятельно.

Об этом идет речь в материале ТСН.ua о расчете будущей пенсии.

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Чтобы в 60 лет иметь личный коэффициент заработка Кз = 2 и соответственно пенсию в размере 11538 грн по состоянию на сентябрь 2026 года, нужно ежемесячно платить в Пенсионный фонд не минимальный ЕСВ в размере 1902 грн, а 12400 грн. Это в 6,5 раза больше.

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Член Экономического дискуссионного клуба, заслуженный экономист Украины Олег Пендзин предпочитает вкладывать ежемесячно «лишние» 10 500 грн в финансовые инструменты — облигации государственного займа и депозиты.

По его подсчетам, если 45-летний предприниматель сейчас начнет инвестировать эту сумму ежемесячно, то через 15 лет, то есть в 60 лет, он может накопить на гривневом депозите под 11–13% годовых 3,5–4 млн грн.

Этих средств, по расчетам, хватит в сегодняшних цифрах, чтобы после наступления 60 лет в течение 25–28 лет получать ежемесячно дополнительно к минимальной пенсии еще «пенсию» в размере 11 538 грн.

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