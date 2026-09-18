Три знака Зодиака, которые сегодня могут преобразиться до неузнаваемости

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Под влиянием внешних обстоятельств человек может измениться кардинальным образом, превратившись — как Элиза Дулитл — из простой цветочницы в светскую даму.

Сегодня, 18 сентября, видоизмениться могут представители всех знаков зодиакального круга, но три из них при этом преобразятся до неузнаваемости.

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Близнецы

Близнецы, как самый двойственный знак Зодиака, любят перемены. Правда, касаются они чаще всего внешнего вида, и сегодня звезды предлагают им в очередной раз задуматься о смене имиджа. К стилистам им обращаться не обязательно — они в этом смысле любым специалистам дадут форы.

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Скорпион

Скорпионы, которые в последнее время часто думают о смысле жизни, созрели для внутренних перемен. Причем, им для этого и делать ничего не придется — количество проведенной духовной работы перейдет в качество, сделав представителей знака совсем другими людьми.

Рыбы

Рыбы любят фантазировать и в своих мечтах видят себя более умными, добрыми, стильными и красивыми, чем они являются на самом деле — в общем, идеальными. Сегодня у них появится серьезный шанс предстать в глазах окружающих — да и своих собственных — человеком своей же мечты.

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