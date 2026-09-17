Близнецы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 18 сентября?

День, пользующийся репутацией революционного: именно в это время происходят самые серьезные перемены во всем лунном месяце. Необходимо относиться с пониманием к тому, что наш мир развивается по определенным законам, и для того, чтобы построить новое, необходимо разрушить старое: в такие дни приходит время отказываться от того, что уже отжило свой век, какой бы сферы жизни это ни касалось, и переходить на новый уровень. Главное — не бояться перемен, которые на первый взгляд могут оказаться не такими уж приятными, как нам бы того хотелось, но время развеет это заблуждение.

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Близнецы

Близнецы смогут — наконец-то! — помириться с человеком, с которым рассорились уже довольно давно находятся в ссоре. Поскольку представители знака с трудом переносили вынужденную разлуку с ним, они нельзя упускать прекрасный шанс наладить отношения.

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Самое главное в такой ситуации — не начать выяснять, кто в сложившейся ситуации виноват, а кто — прав, поскольку конфликт — это всегда ошибка двоих. Прошлое необходимо оставить в прошлом, сосредоточившись на настоящем и особенно будущем.

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