Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть змінитися до невпізнання

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Під впливом зовнішніх обставин людина може кардинально змінитися, перетворившись — як Еліза Дулітл — із простої квіткарки на світську даму.

Сьогодні, 18 вересня, представники всіх знаків зодіакального кола можуть зазнати змін, але троє з них водночас перетворяться до невпізнання.

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Близнята

Близнята як найбільш двоїстий знак зодіаку люблять зміни. Щоправда, найчастіше вони стосуються зовнішнього вигляду, і сьогодні зірки пропонують їм вкотре задуматися про зміну іміджу. Звертатися до стилістів їм необов’язково — у цьому плані вони перевершать будь-яких фахівців.

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Скорпіон

Скорпіони, які останнім часом часто замислюються над сенсом життя, дозріли до внутрішніх змін. До того ж їм для цього навіть нічого робити не доведеться — кількість виконаної духовної роботи перейде в якість, перетворивши представників цього знака на зовсім інших людей.

Риби

Риби люблять фантазувати і у своїх мріях бачать себе розумнішими, добрішими, стильнішими та красивішими, ніж вони є насправді — загалом, ідеальними. Сьогодні у них з’явиться серйозний шанс постати в очах оточення — та й у власних — людиною своєї мрії.

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