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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Це буде ваш останній день на Землі": пасажири потяга в Нью-Йорку вибиралися через вікна

Близько 60 пасажирів приміського потяга Metro-North у Нью-Йорку самостійно вибралися через аварійні вікна після погрози однієї з пасажирок — зброї у неї зрештою не знайшли.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Метро в США

Метро в США / © Pixabay

У Нью-Йорку близько 60 пасажирів потяга Metro-North вибралися через аварійні вікна після того, як одна з жінок заявила: "Це буде ваш останній день на Землі".

Інцидент стався вранці 16 вересня у потязі, який прямував із Нью-Канаана, штат Коннектикут, до Центрального вокзалу Нью-Йорка. Потяг був приблизно за 100 ярдів від платформи, коли один із пасажирів активував аварійне гальмо.

За словами очевидців, 33-річна пасажирка зробила погрозливу заяву, а потім потягнулася до сумки. Хтось із людей вигукнув, що в неї може бути зброя, після чого у вагоні почалася паніка.

Двері потяга залишалися зачиненими, а офіційної команди на евакуацію не було. Приблизно 60 людей вибралися через два аварійні вікна й пішли коліями у напрямку платформи.

Через появу людей на коліях оператор Metro-North знеструмив контактну рейку, а поліція допомогла пасажирам безпечно дістатися станції. Ще близько 650 людей залишилися у потязі та згодом вийшли вже на платформі.

Постраждалих не було. Чотирьох пасажирів оглянули через стрес. Зброї у жінки не виявили.

33-річну мешканку Нью-Йорка затримали та доправили до лікарні для обстеження. Їй висунули обвинувачення у погрозі масової шкоди та терористичній погрозі.

А раніше ми писали про те, які незвичні речі українці губили в поїздах

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