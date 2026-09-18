Яка пенсія може бути у ФОП: відповідь вас здивує

Пенсія в Україні / © ТСН

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Українські підприємці можуть обрати стратегію зі сплатою мінімального ЄСВ, щоб отримати необхідний страховий стаж і гарантовану мінімальну пенсію, а решту коштів інвестувати самостійно.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.ua про розрахунок майбутньої пенсії.

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Щоб у 60 років мати особистий коефіцієнт заробітку Кз=2 і відповідно пенсію у розмірі 11 538 грн станом на вересень 2026 року, потрібно щомісячно сплачувати до Пенсійного фонду не мінімальний ЄСВ у розмірі 1 902 грн, а 12 400 грн. Це у 6,5 раза більше.

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Член Економічного дискусійного клубу, заслужений економіст України Олег Пендзин вважає за краще вкладати щомісячно «зайві» 10 500 грн у фінансові інструменти — облігації державної внутрішньої позики та депозити.

За його підрахунками, якщо 45-річний підприємець зараз почне інвестувати цю суму щомісячно, то за 15 років, тобто у 60 років, він може накопичити на гривневому депозиті під 11–13% річних 3,5–4 млн грн.

Цих коштів, за розрахунками, вистачить у сьогоднішніх цифрах на те, щоб після настання 60 років протягом 25–28 років отримувати щомісячно додатково до мінімальної пенсії ще «пенсію» у розмірі 11 538 грн.

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