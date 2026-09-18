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Яка пенсія може бути у ФОП: відповідь вас здивує
Стратегія зі сплатою мінімального ЄСВ та самостійним інвестуванням решти коштів може бути фінансово виправданою для українського підприємця.
Українські підприємці можуть обрати стратегію зі сплатою мінімального ЄСВ, щоб отримати необхідний страховий стаж і гарантовану мінімальну пенсію, а решту коштів інвестувати самостійно.
Про це йдеться в матеріалі ТСН.ua про розрахунок майбутньої пенсії.
Щоб у 60 років мати особистий коефіцієнт заробітку Кз=2 і відповідно пенсію у розмірі 11 538 грн станом на вересень 2026 року, потрібно щомісячно сплачувати до Пенсійного фонду не мінімальний ЄСВ у розмірі 1 902 грн, а 12 400 грн. Це у 6,5 раза більше.
Член Економічного дискусійного клубу, заслужений економіст України Олег Пендзин вважає за краще вкладати щомісячно «зайві» 10 500 грн у фінансові інструменти — облігації державної внутрішньої позики та депозити.
За його підрахунками, якщо 45-річний підприємець зараз почне інвестувати цю суму щомісячно, то за 15 років, тобто у 60 років, він може накопичити на гривневому депозиті під 11–13% річних 3,5–4 млн грн.
Цих коштів, за розрахунками, вистачить у сьогоднішніх цифрах на те, щоб після настання 60 років протягом 25–28 років отримувати щомісячно додатково до мінімальної пенсії ще «пенсію» у розмірі 11 538 грн.