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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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165
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Бабуся голіруч знешкодила дрон РФ і підкорила Мережу (відео)

Українська пенсіонерка знешкодила російський дрон-ждун.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Бабуся голіруч знешкодила дрон РФ

Бабуся голіруч знешкодила дрон РФ / © скриншот

В Україні бабуся голіруч знешкодила російський дрон, просто знявши з нього котушку з оптоволокном.

Відео унікального інциденту швидко поширилося в Мережі.

Бабуся голіруч знешкодила дрон РФ — подробиці

На опублікованих кадрах видно, як пенсіонерка підняла з землі російський дрон, який перебував у режимі очікування («дрон-ждун»), та зняла з нього котушку із оптоволокном. Тим самим жінка повністю знешкодила безпілотник на місці.

У мережі жартують, що такі відео треба показувати на навчаннях НАТО як приклад швидкого знешкодження ворожої техніки.

На випадок відреагував і радник президента з питань розвитку оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Як я розумію, бабуся закінчила якісь курси від Victory Drones», — написав Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Бабуся голіруч знешкодила російський дрон / © Сергій Флеш

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Росії готують новий клас дешевих крилатих ракет, які можуть стати ще складнішою ціллю для української ППО, ніж реактивні «Шахеди».

Крім того, РФ масштабує виробництво реактивних безпілотників — за різними оцінками, їхній випуск уже може сягати близько тисячі одиниць на місяць.

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