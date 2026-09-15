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Бабуся голіруч знешкодила дрон РФ і підкорила Мережу (відео)
Українська пенсіонерка знешкодила російський дрон-ждун.
В Україні бабуся голіруч знешкодила російський дрон, просто знявши з нього котушку з оптоволокном.
Відео унікального інциденту швидко поширилося в Мережі.
Бабуся голіруч знешкодила дрон РФ — подробиці
На опублікованих кадрах видно, як пенсіонерка підняла з землі російський дрон, який перебував у режимі очікування («дрон-ждун»), та зняла з нього котушку із оптоволокном. Тим самим жінка повністю знешкодила безпілотник на місці.
У мережі жартують, що такі відео треба показувати на навчаннях НАТО як приклад швидкого знешкодження ворожої техніки.
На випадок відреагував і радник президента з питань розвитку оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.
«Як я розумію, бабуся закінчила якісь курси від Victory Drones», — написав Сергій «Флеш» Бескрестнов.
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Нагадаємо, у Росії готують новий клас дешевих крилатих ракет, які можуть стати ще складнішою ціллю для української ППО, ніж реактивні «Шахеди».
Крім того, РФ масштабує виробництво реактивних безпілотників — за різними оцінками, їхній випуск уже може сягати близько тисячі одиниць на місяць.