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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Бабушка голыми руками обезвредила дрон РФ и покорила Сеть (видео)

Украинская пенсионерка обезвредила российский дрон-ждун.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Бабушка голыми руками обезвредила дрон РФ

Бабушка голыми руками обезвредила дрон РФ

В Украине бабушка голыми руками обезвредила российский дрон, просто сняв с него катушку с оптоволокном.

Видео уникального инцидента быстро распространилось в Сети.

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На опубликованных кадрах видно, как пенсионерка подняла с земли находившийся в режиме ожидания российский дрон («дрон-ждун») и сняла с него катушку с оптоволокном. Тем самым женщина полностью обезвредила беспилотника на месте.

В сети шутят, что такие видео нужно показывать на учениях НАТО как пример быстрого обезвреживания вражеской техники.

На случай отреагировал и советник президента по развитию оборонных технологий Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Как я понимаю, бабушка закончила какие-то курсы от Victory Drones», — написал Сергей «Флэш» Бескрестнов.

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Напомним, в России готовят новый класс дешевых крылатых ракет, которые могут стать еще более сложной целью для украинского ПВО, чем реактивные «Шахеды».

Кроме того, РФ масштабирует производство реактивных беспилотников — по разным оценкам, их выпуск уже может достигать около тысячи единиц в месяц.

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