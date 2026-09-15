Бабушка голыми руками обезвредила дрон РФ и покорила Сеть (видео)

Бабушка голыми руками обезвредила дрон РФ

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В Украине бабушка голыми руками обезвредила российский дрон, просто сняв с него катушку с оптоволокном.

Видео уникального инцидента быстро распространилось в Сети.

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Бабушка голыми руками обезвредила дрон РФ — подробности

На опубликованных кадрах видно, как пенсионерка подняла с земли находившийся в режиме ожидания российский дрон («дрон-ждун») и сняла с него катушку с оптоволокном. Тем самым женщина полностью обезвредила беспилотника на месте.

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В сети шутят, что такие видео нужно показывать на учениях НАТО как пример быстрого обезвреживания вражеской техники.

На случай отреагировал и советник президента по развитию оборонных технологий Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Как я понимаю, бабушка закончила какие-то курсы от Victory Drones», — написал Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Бабуся голіруч знешкодила російський дрон

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Напомним, в России готовят новый класс дешевых крылатых ракет, которые могут стать еще более сложной целью для украинского ПВО, чем реактивные «Шахеды».

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Кроме того, РФ масштабирует производство реактивных беспилотников — по разным оценкам, их выпуск уже может достигать около тысячи единиц в месяц.

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