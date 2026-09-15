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- Украина
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Бабушка голыми руками обезвредила дрон РФ и покорила Сеть (видео)
Украинская пенсионерка обезвредила российский дрон-ждун.
В Украине бабушка голыми руками обезвредила российский дрон, просто сняв с него катушку с оптоволокном.
Видео уникального инцидента быстро распространилось в Сети.
Бабушка голыми руками обезвредила дрон РФ — подробности
На опубликованных кадрах видно, как пенсионерка подняла с земли находившийся в режиме ожидания российский дрон («дрон-ждун») и сняла с него катушку с оптоволокном. Тем самым женщина полностью обезвредила беспилотника на месте.
В сети шутят, что такие видео нужно показывать на учениях НАТО как пример быстрого обезвреживания вражеской техники.
На случай отреагировал и советник президента по развитию оборонных технологий Сергей «Флэш» Бескрестнов.
«Как я понимаю, бабушка закончила какие-то курсы от Victory Drones», — написал Сергей «Флэш» Бескрестнов.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в России готовят новый класс дешевых крылатых ракет, которые могут стать еще более сложной целью для украинского ПВО, чем реактивные «Шахеды».
Кроме того, РФ масштабирует производство реактивных беспилотников — по разным оценкам, их выпуск уже может достигать около тысячи единиц в месяц.