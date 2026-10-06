Москва заявила о массированной атаке дронов: насчитали уже якобы 66 сбитых БпЛА

Москва / © Associated Press

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В ночь на 6 октября в России заявили о масштабной атаке беспилотников на Москву .

Мэр российской столицы Сергей Собянин один за другим публиковал сообщения о дронах, которые якобы сбивало российское ПВО на подлете в город.

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Первоначально он заявил об уничтожении 13 беспилотников. Впоследствии еще 15, после чего общее количество возросло до 28.

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Затем Собянин заявил о еще 11 сбитых БпЛА — на тот момент российская сторона насчитала уже 39 дронов, якобы направлявшихся в Москву.

Позже мэр Москвы обнародовал новые сообщения — о 18 и еще девяти беспилотниках.

Таким образом, по серии заявлений Собянина, в течение ночи российское ПВО якобы уничтожило по меньшей мере 66 БпЛА, летевших на Москву.

Во всех сообщениях он отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. О значительных разрушениях или пострадавших Собянин не сообщал.

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На фоне атаки временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Независимо подтвердить количество беспилотников, о которых заявляют российские власти, пока невозможно.

Напомним, что Московская область оказалась под массированной атакой дронов: сообщают об ударе по НПЗ

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