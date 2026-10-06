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Москва заявила о массированной атаке дронов: насчитали уже якобы 66 сбитых БпЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин ночью серией сообщений заявил о якобы 66 беспилотниках, летевших в направлении российской столицы.
В ночь на 6 октября в России заявили о масштабной атаке беспилотников на Москву .
Мэр российской столицы Сергей Собянин один за другим публиковал сообщения о дронах, которые якобы сбивало российское ПВО на подлете в город.
Первоначально он заявил об уничтожении 13 беспилотников. Впоследствии еще 15, после чего общее количество возросло до 28.
Затем Собянин заявил о еще 11 сбитых БпЛА — на тот момент российская сторона насчитала уже 39 дронов, якобы направлявшихся в Москву.
Позже мэр Москвы обнародовал новые сообщения — о 18 и еще девяти беспилотниках.
Таким образом, по серии заявлений Собянина, в течение ночи российское ПВО якобы уничтожило по меньшей мере 66 БпЛА, летевших на Москву.
Во всех сообщениях он отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. О значительных разрушениях или пострадавших Собянин не сообщал.
На фоне атаки временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Независимо подтвердить количество беспилотников, о которых заявляют российские власти, пока невозможно.
Напомним, что Московская область оказалась под массированной атакой дронов: сообщают об ударе по НПЗ