Атака на Запорожье / © Запорожская ОВА

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Утром вторника, 6 октября, российские войска атаковали один из мостов через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил в.и.о председателя Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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Сначала было известно о двух травмированных. Впрочем, количество пострадавших в результате утренней атаки возросло до пяти.

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По данным ОВА, среди пострадавших две женщины 24 и 59 лет и 36-летний мужчина. Кроме того, травмы получили работники Красного Креста, которым 43 и 54 года.

«Они как раз ехали на работу, когда российская атака застала их в пути. Медики оказывают всем необходимую помощь», — сообщил чиновник.

Перекрытие моста

В пресс-службе патрульной полиции в Запорожской области сначала сообщили, что движение по вантовому мосту и мосту Преображенского в направлении острова Хортица ограничено. Впрочем, впоследствии уточнили, что движение транспорта по переправе имени Преображенского возобновлено.

Альтернативные пути объезда: через Днепровскую ГЭС и Арковый мост.

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© Запорожская ОВА

Местные власти призвали жителей учитывать ограничения движения и следить за официальной информацией.

Напомним, в течение последних дней россияне совершили целенаправленную серию атак беспилотниками по мостам через Днепр в Киеве. В частности, 4 октября кафиры попали в дорожное полотно Северного моста.

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