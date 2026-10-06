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Атака дронов на Московскую область и завершение спасательной операции в Непале: главные новости ночи 6 октября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 октября 2026 года:
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