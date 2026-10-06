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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1248
Время на прочтение
1 мин

Атака дронов на Московскую область и завершение спасательной операции в Непале: главные новости ночи 6 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Непал

Непал / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 октября 2026 года:

  • Московская область РФ оказалась под массированной атакой дронов Читать далее –>

  • Россия хочет ловить украинские дроны тросами в небе: подробности Читать далее –>

  • В Непале прекратили поиски после катастрофического наводнения: более 5 тысяч человек до сих пор пропали без вести Читать далее –>

  • Москва заявила о массированной атаке дронов: насчитали уже якобы 66 сбитых БПЛА Читать далее –>

  • Под Москвой после атаки вспыхнул ключевой нефтетранспортный узел - соцсети (видео) Читать далее –>

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