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Астролог назвал знаки Зодиака, от которых исходит аура богатства
О том, что у каждого из нас есть своя аура, сегодня слышали даже те, кто считает эзотерику мракобесием.
Она может много рассказать о человеке окружающим людям, включая его материальное благосостояние, даже если его одежда и аксессуары будут об этом молчать.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, от которых исходит аура богатства.
Телец
Телец — знак богатства и роскоши, и с соответствующей аурой его представители уже появляются на свет. При этом не имеет значения, демонстрируют они свою состоятельность окружающим людям или нет — уровень их финансового благополучия считывается на подсознательном уровне.
Скорпион
Скорпионов не назовешь олицетворением богатства, поскольку в выборе одежды и аксессуаров они чаще всего демонстрируют скромность. Но присущий им стиль «дорогой простоты», когда высокое качество тканей и безупречный крой при полном отсутствии кричащих лейблов говорят о себе без слов.
Лев
Львы своего благосостояния, как правило, не скрывают: они обожают яркие расцветки, знаменитые бренды и дорогостоящие украшения, и все это им очень идет. Но даже если они оденутся скромно, ошибиться в вопросах их материального благосостояния нельзя — их аура все расскажет сама.
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