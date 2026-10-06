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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1386
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, від яких виходить аура багатства

Про те, що у кожного з нас є своя аура, сьогодні чули навіть ті, хто вважає езотерику темновір’ям.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Вона може багато розповісти про людину оточенню, зокрема про її матеріальний добробут, навіть якщо її одяг та аксесуари про це мовчатимуть. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, від яких виходить аура багатства.

Телець

Телець — знак багатства та розкоші, і його представники вже з’являються на світ із відповідною аурою. Водночас не має значення, чи демонструють вони свою заможність оточенню, чи ні — їхній фінансовий добробут сприймається на підсвідомому рівні.

Скорпіон

Скорпіонів не можна назвати втіленням багатства, оскільки у виборі одягу та аксесуарів вони найчастіше демонструють скромність. Але притаманний їм стиль «дорогої простоти», коли висока якість тканин і бездоганний крій за повної відсутності кричущих лейблів говорять про себе без слів.

Лев

Леви, як правило, не приховують свого добробуту: вони обожнюють яскраві кольори, відомі бренди та дорогі прикраси, і все це їм дуже личить. Але навіть якщо вони одягнуться скромно, помилитися щодо їхнього матеріального добробуту неможливо — їхня аура сама все розповість.

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