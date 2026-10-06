Під Москвою після атаки спалахнув ключовий нафтотранспортний вузол — соцмережі (відео)

Володарск / © Exilenova+

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У Московській області Росії в ніч проти 6 жовтня після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа.

Telegram-канал Exilenova+ публікує кадри з району Володарської лінійної виробничо-диспетчерської станції та повідомляє, що, попередньо, горить саме цей об’єкт.

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На відео видно сильне полум’я та заграву над територією.

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У ніч проти 6 жовтня Московську область атакували дрони з різних напрямків. Мер Москви Сергій Собянін протягом ночі неодноразово повідомляв про безпілотники, які нібито прямували до російської столиці, а роботу кількох московських аеропортів обмежували.

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

Чим важлива ЛПДС "Володарська"

Йдеться про важливий об’єкт паливної інфраструктури Московського регіону. "Транснефть" називає ЛПДС "Володарська" найбільшим трубопровідним транспортним вузлом та найбільшою нафтобазою Москви і Московської області.

Станція працює з автомобільним бензином, дизельним та авіаційним паливом. Вона пов’язана з Московським кільцевим нафтопродуктопроводом, а також із трубопроводами, що забезпечують паливом, зокрема, московські аеропорти.

Офіційного підтвердження влучання саме в ЛПДС "Володарська" та інформації про масштаби пошкоджень на момент публікації немає.

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Раніше повідомлялося, що московський НПЗ «Газпром нефти» зупинив переробку нафти після атаки українських дронів.

Ми раніше інформували, що у Самарській області Росії продовжує горіти Куйбишевський НПЗ, який ЗСУ атакували напередодні.

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