ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
876
Час на прочитання
1 хв

Під Москвою після атаки спалахнув ключовий нафтотранспортний вузол — соцмережі (відео)

У Московській області РФ після масованої атаки дронів, попередньо, горить ЛПДС "Володарська" — найбільший трубопровідний транспортний вузол і одна з ключових нафтобаз московського регіону.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володарск

Володарск / © Exilenova+

У Московській області Росії в ніч проти 6 жовтня після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа.

Telegram-канал Exilenova+ публікує кадри з району Володарської лінійної виробничо-диспетчерської станції та повідомляє, що, попередньо, горить саме цей об’єкт.

На відео видно сильне полум’я та заграву над територією.

У ніч проти 6 жовтня Московську область атакували дрони з різних напрямків. Мер Москви Сергій Собянін протягом ночі неодноразово повідомляв про безпілотники, які нібито прямували до російської столиці, а роботу кількох московських аеропортів обмежували.

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

Чим важлива ЛПДС "Володарська"

Йдеться про важливий об’єкт паливної інфраструктури Московського регіону. "Транснефть" називає ЛПДС "Володарська" найбільшим трубопровідним транспортним вузлом та найбільшою нафтобазою Москви і Московської області.

Станція працює з автомобільним бензином, дизельним та авіаційним паливом. Вона пов’язана з Московським кільцевим нафтопродуктопроводом, а також із трубопроводами, що забезпечують паливом, зокрема, московські аеропорти.

Офіційного підтвердження влучання саме в ЛПДС "Володарська" та інформації про масштаби пошкоджень на момент публікації немає.

Раніше повідомлялося, що московський НПЗ «Газпром нефти» зупинив переробку нафти після атаки українських дронів.

Ми раніше інформували, що у Самарській області Росії продовжує горіти Куйбишевський НПЗ, який ЗСУ атакували напередодні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie