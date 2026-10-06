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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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99
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Росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрили, є постраждалі

У Запоріжжі внаслідок російського удару по одному з мостів через Дніпро постраждали двоє чоловіків, рух переправою тимчасово перекрили.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Російські війська атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі.

Про це повідомив т.в.о голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

/ © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Через наслідки удару рух мостом тимчасово перекрили.

За уточненою інформацією, внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків — 43 та 54 років.

Обидва перебувають у легкому стані. Їх госпіталізували до лікарні.

Місцева влада закликала жителів враховувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією.

Нагадаємо, протягом останніх днів росіяни здійснили цілеспрямовану серію атак безпілотниками по мостах через Дніпро в Києві. Зокрема, 4 жовтня окупанти влучили в дорожнє полотно Північного мосту.

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