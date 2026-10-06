Росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрили, є постраждалі

Атака на Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Реклама

Російські війська атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі.

Про це повідомив т.в.о голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Реклама

© Запорізька ОВА

Через наслідки удару рух мостом тимчасово перекрили.

Реклама

За уточненою інформацією, внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків — 43 та 54 років.

Обидва перебувають у легкому стані. Їх госпіталізували до лікарні.

Місцева влада закликала жителів враховувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією.

Нагадаємо, протягом останніх днів росіяни здійснили цілеспрямовану серію атак безпілотниками по мостах через Дніпро в Києві. Зокрема, 4 жовтня окупанти влучили в дорожнє полотно Північного мосту.

Реклама

Новини партнерів