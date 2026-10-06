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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Атака дронів на Московську область та завершення рятувальної операції в Непалі: головні новини ночі 6 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Непал

Непал / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 жовтня 2026 року:

  • Московська область РФ опинилася під масованою атакою дронів Читати далі –>

  • Росія хоче ловити українські дрони тросами в небі: подробиці Читати далі –>

  • У Непалі припинили пошуки після катастрофічної повені: понад 5 тисяч людей досі зникли безвісти Читати далі –>

  • Москва заявила про масовану атаку дронів: нарахували уже нібито 66 збитих БпЛА Читати далі –>

  • Під Москвою після атаки спалахнув ключовий нафтотранспортний вузол — соцмережі (відео) Читати далі –>

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