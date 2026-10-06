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Атака дронів на Московську область та завершення рятувальної операції в Непалі: головні новини ночі 6 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 жовтня 2026 року:
Московська область РФ опинилася під масованою атакою дронів Читати далі –>
Росія хоче ловити українські дрони тросами в небі: подробиці Читати далі –>
У Непалі припинили пошуки після катастрофічної повені: понад 5 тисяч людей досі зникли безвісти Читати далі –>
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Під Москвою після атаки спалахнув ключовий нафтотранспортний вузол — соцмережі (відео) Читати далі –>
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