Московська область РФ опинилася під масованою атакою дронів

Атака на Московський НПЗ / © Exilenova+

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Московська область Росії перебуває під масованою атакою ударних безпілотників.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

Реклама

За його даними, дрони заходять у регіон одразу з кількох напрямків, тоді як російська ППО активно намагається їх перехопити.

Реклама

У різних районах Московської області повідомляють про численні вибухи. Частину з них очевидці описують як незвичні за характером.

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

Також Exilenova+ заявив про удар по Московському нафтопереробному заводу в районі Капотня.

За повідомленням каналу, на території НПЗ зафіксували наслідки атаки.

Офіційного підтвердження від української сторони щодо ураження Московського НПЗ наразі немає. Масштаби можливих пошкоджень також уточнюються.

Реклама

Оновлено

Водночас згодом з’ясувалося, що поширені у соцмережах фото та відео, які нібито показують наслідки нинішньої атаки на Московський НПЗ, найімовірніше, є архівними. Під час атаки ці кадри поширювалися в режимі реального часу як актуальні, однак їхню достовірність підтвердити не вдалося.

Сама атака безпілотників на Московську область тривала, однак наразі немає достовірного підтвердження, що оприлюднені кадри з НПЗ були зняті саме в ніч проти 6 жовтня.

Раніше повідомлялося, що московський НПЗ «Газпром нефти» зупинив переробку нафти після атаки українських дронів.

Реклама

Ми раніше інформували, що у Самарській області Росії продовжує горіти Куйбишевський НПЗ, який ЗСУ атакували напередодні.

Новини партнерів

Новини партнерів