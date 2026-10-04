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- Війна
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Російський пропагандист налякав росіян "понад 400 дронами ЗСУ": Москва вже повідомляє про атаку
Російський пропагандист Володимир Рогов заявив про нібито понад 400 українських ударних безпілотників, що летять у напрямку РФ, а тим часом у Москві вже повідомили про знищення шести дронів.
У Росії заявили про масштабну загрозу атаки безпілотників у ніч проти 4 жовтня.
Російський пропагандист Володимир Рогов, який очолює комісію Громадської палати РФ з питань суверенітету, заявив, що в напрямку Росії нібито рухаються сотні українських ударних дронів.
За його твердженням, на момент публікації було зафіксовано проліт "понад 400 БпЛА".
"Сьогодні на нас чекає непроста ніч", — написав Рогов і оприлюднив карту з ймовірними напрямками руху безпілотників.
Незалежного підтвердження заявленої ним кількості дронів наразі немає.
Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила вже шість безпілотників, які летіли в напрямку російської столиці.
За його словами, на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Інформації про можливі пошкодження чи постраждалих він не навів.
На тлі повідомлень про дрони в аеропортах Волгограда та Сочі запровадили тимчасові обмеження на приймання і відправлення літаків.
Аеропорт Внуково, за повідомленнями російської сторони, приймає та відправляє рейси за погодженням із відповідними органами.
Раніше під Москвою вибухнув хімічний завод
Нагадаємо, ввечері 1 жовтня у Московській області пролунала серія вибухів на Краснозаводському хімічному заводі. За повідомленнями місцевих пабліків, один із цехів підприємства повністю обвалився, а за попередніми даними, загинули семеро працівників.
Очевидці повідомляли щонайменше про три потужні вибухи, після яких над Краснозаводськом піднявся великий стовп диму.
За даними Exilenova+, завод належить до підприємств російського оборонно-промислового комплексу та займається виробництвом боєприпасів, вибухових речовин і піротехніки. Також повідомлялося, що на підприємстві можуть виготовляти термобаричні бойові частини для ударних дронів типу Shahed («Герань»).
Після вибухів на території заводу проводили аварійно-рятувальні роботи.
Також повідомлялося, що Ярославський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після атаки дронів. Західні ЗМІ повідомляли, що пошкоджено установку, яка забезпечувала близько 40% потужності підприємства.