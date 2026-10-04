Російський пропагандист налякав росіян "понад 400 дронами ЗСУ": Москва вже повідомляє про атаку

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У Росії заявили про масштабну загрозу атаки безпілотників у ніч проти 4 жовтня.

Російський пропагандист Володимир Рогов, який очолює комісію Громадської палати РФ з питань суверенітету, заявив, що в напрямку Росії нібито рухаються сотні українських ударних дронів.

Реклама

За його твердженням, на момент публікації було зафіксовано проліт "понад 400 БпЛА".

Реклама

"Сьогодні на нас чекає непроста ніч", — написав Рогов і оприлюднив карту з ймовірними напрямками руху безпілотників.

Незалежного підтвердження заявленої ним кількості дронів наразі немає.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила вже шість безпілотників, які летіли в напрямку російської столиці.

За його словами, на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Інформації про можливі пошкодження чи постраждалих він не навів.

Реклама

На тлі повідомлень про дрони в аеропортах Волгограда та Сочі запровадили тимчасові обмеження на приймання і відправлення літаків.

Аеропорт Внуково, за повідомленнями російської сторони, приймає та відправляє рейси за погодженням із відповідними органами.

Раніше під Москвою вибухнув хімічний завод

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня у Московській області пролунала серія вибухів на Краснозаводському хімічному заводі. За повідомленнями місцевих пабліків, один із цехів підприємства повністю обвалився, а за попередніми даними, загинули семеро працівників.

Очевидці повідомляли щонайменше про три потужні вибухи, після яких над Краснозаводськом піднявся великий стовп диму.

Реклама

За даними Exilenova+, завод належить до підприємств російського оборонно-промислового комплексу та займається виробництвом боєприпасів, вибухових речовин і піротехніки. Також повідомлялося, що на підприємстві можуть виготовляти термобаричні бойові частини для ударних дронів типу Shahed («Герань»).

Після вибухів на території заводу проводили аварійно-рятувальні роботи.

Також повідомлялося, що Ярославський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після атаки дронів. Західні ЗМІ повідомляли, що пошкоджено установку, яка забезпечувала близько 40% потужності підприємства.

Новини партнерів

Новини партнерів