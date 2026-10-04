Бої за Дворічну можуть посилитися: оглядач назвав головний ризик для Куп’янська

Українські військові / © facebook.com/Сухопутні війська України

Реклама

На Дворічанському напрямку, північніше Куп’янська, тривають бої безпосередньо у Дворічній. Одночасно російські війська тиснуть у районі Фиголівки.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

Реклама

За його словами, росіяни намагаються підтягувати резерви, оскільки розуміють важливість Дворічної. Водночас для них серйозною перешкодою залишається річка Оскіл.

Реклама

"Це правий берег Осколу, і вже їм тут дуже стоїть на заваді річка. Тому далеко не всі резерви доходять навіть до берега", — зазначив оглядач.

Мирошников наголосив, що поки важко прогнозувати, чи вдасться українським силам повністю зачистити та контролювати Дворічну, зважаючи на несприятливе співвідношення сил.

Водночас, за його оцінкою, інфільтрація російських військ у напрямку Голубівки та Куп’янська наразі ускладнена.

Оглядач також звернув увагу на сезонний фактор. Із початком опадання листя лісові масиви на лівому березі Осколу поблизу Голубівки можуть стати значно менш зручними для прихованого пересування російських сил.

Реклама

Саме тому, вважає Мирошников, найближчим часом варто очікувати не лише виснажливих боїв за Дворічну, а й посилення російського тиску на інших ділянках.

За його словами, загальна мета противника — витіснити українські сили подалі від лісових масивів.

"Зараз самий "золотий" час для того, щоб можна було убезпечити правий берег Куп’янська перед зимою", — підсумував Мирошников.

Він додав, що протягом найближчого місяця ситуація на цій ділянці може як залишитися приблизно на нинішньому рівні, так і змінитися в будь-який бік.

Реклама

Нагадаємо, що раніше росіяни використали цивільних як "живий щит" під Куп’янськом: серед них були діти (відео)

Новини партнерів

Новини партнерів