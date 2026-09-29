Росіяни використали цивільних як "живий щит" під Куп’янськом: серед них були діти (відео)

Армія РФ / © Associated Press

Реклама

Поблизу Куп’янська російські військові використали цивільних як «живий щит», щоб прикрити свій наступ. Серед людей, якими прикривалися росіяни, були діти, літні люди та людина на милицях.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Реклама

Росіяни використовували українців як «живий щит» — що відомо

За даними омбудсмана, під Куп’янськом росіяни прикривалися групою цивільних — дітьми, літніми людьми та чоловіком на милицях. Через це українські військові не могли відкрити вогонь у відповідь.

Реклама

«Це і є справжній цинізм Росії — не захист, про який російська пропаганда розповідає міжнародній спільноті, а використання людей як живого щита», — зазначив Дмитро Лубінець.

Уповноважений наголосив, що подібні дії є грубим порушенням норм Женевських конвенцій, законів і звичаїв ведення війни та міжнародного гуманітарного права загалом. Вбивства мирних мешканців і прикриття ними військових маневрів становлять тяжкий воєнний злочин, який підлягає обов’язковому документуванню та розслідуванню.

Звернення до міжнародних організацій

«Я вже надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ. Міжнародна спільнота має негайно відреагувати на ці жорстокі злочини Росії», — зазначив Дмитро Лубінець.

Омбудсман нагадав, що про такі злочини можна повідомити до Міжнародного реєстру збитків для України. Усіх, хто опинився у схожій ситуації чи став свідком, закликають зафіксувати це та подати заяву, щоб притягнути Росію до відповідальності.

Реклама

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, українські захисники звільнили понад 5 квадратних кілометрів території на Куп’янському напрямку, де росіяни через успішні штурми ЗСУ змушені ховатися у газогоні та перевдягатися у цивільний одяг.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді повідомив про те, що у жовтні-грудні цього року Росія планує мобілізувати 300 000 осіб і відправити їх на фронт, щоб окупувати решту території Донбасу.

Новини партнерів

Новини партнерів