ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
474
Час на прочитання
1 хв

F-16 прилетять раніше: Україна отримає літаки від Бельгії за прискореною процедурою

Українська армія також вже отримала термінові постачання боєприпасів для F-16 від партнерів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Винищувачі F-16

Винищувачі F-16 / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця цього року отримає від Бельгії три винищувачі F-16 за прискореною процедурою. Глава держави наголосив на важливості посилення ППО на тлі російської ескалації.

Про це президент написав у Мережі.

«Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою», — йдеться в заяві Зеленського.

За його словами, Україна вже отримала від Бельгії та інших держав, зокрема Іспанії, термінові постачання боєприпасів для F-16.

Глава держави наголосив, що на тлі щоденного посилення російської ескалації Україна потребує додаткових можливостей для знищення повітряних цілей та захисту населення.

Зеленський подякував Бельгії, прем’єр-міністру Барту де Веверу та всьому уряду країни за рішення на підтримку України у відповідь на російські удари.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Бельгії Тео Франкен анонсував, що його держава планує передати Україні сім винищувачів F-16 до кінця року: частина літаків піде на виконання бойових завдань, а інші — на запчастини.

До слова, напередодні Зеленський оголосив про домовленість щодо нового пакету ракет для Patriot із неназваною країною, а також підписання безпекової угоди з Австралією та угоди щодо дронів із Фінляндією.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie