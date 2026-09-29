F-16 прилетять раніше: Україна отримає літаки від Бельгії за прискореною процедурою

Винищувачі F-16 / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця цього року отримає від Бельгії три винищувачі F-16 за прискореною процедурою. Глава держави наголосив на важливості посилення ППО на тлі російської ескалації.

Про це президент написав у Мережі.

Реклама

«Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою», — йдеться в заяві Зеленського.

Реклама

За його словами, Україна вже отримала від Бельгії та інших держав, зокрема Іспанії, термінові постачання боєприпасів для F-16.

Глава держави наголосив, що на тлі щоденного посилення російської ескалації Україна потребує додаткових можливостей для знищення повітряних цілей та захисту населення.

Зеленський подякував Бельгії, прем’єр-міністру Барту де Веверу та всьому уряду країни за рішення на підтримку України у відповідь на російські удари.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Бельгії Тео Франкен анонсував, що його держава планує передати Україні сім винищувачів F-16 до кінця року: частина літаків піде на виконання бойових завдань, а інші — на запчастини.

Реклама

До слова, напередодні Зеленський оголосив про домовленість щодо нового пакету ракет для Patriot із неназваною країною, а також підписання безпекової угоди з Австралією та угоди щодо дронів із Фінляндією.

Новини партнерів