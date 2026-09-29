Щоб із вікон не дуло: як вибрати, правильно встановити та доглядати за пластиковими вікнами

Щоб вікна тримали тепло

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Що насправді означає «зимовий режим» вікон

Майстер зі встановлення вікон Євген Пештерев зазначає, що за поширеною назвою «зимовий режим» стоїть звичайне регулювання притиску стулки до рами. За його словами — це «побутова назва регулювання ступеня притиску стулки до рами, яка обросла безліччю міфів».

Потреба в регулюванні залежить від стану вікна. Якщо воно нормально зачиняється і протягів немає, саме наближення холодів не є причиною підкручувати механізми.

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Як перевірити вікно за допомогою аркуша паперу

Для попередньої перевірки притиску відчиніть вікно, покладіть аркуш між рамою та стулкою, а потім зачиніть її ручкою. Спробуйте обережно витягнути папір. Повторіть це в кількох місцях по периметру.

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Якщо аркуш легко вислизає або випадає, притиск у цьому місці може бути недостатнім. Відчутний опір означає, що стулка утримує папір.

Однак цей тест не визначає причину несправності та не перевіряє якість монтажного шва. Його результат — привід уважніше оглянути вікно, а не самостійно затягувати всі регулювальні елементи.

Як доглядати за ущільнювачами та фурнітурою

В такому разі почати варто з очищення. Гумові ущільнювачі по периметру вікна забруднюються так само, як рама, але під час миття про них нерідко забувають.

Ущільнювачі потрібно промивати теплою водою двічі на рік — навесні та восени. Після очищення їх обробляють спеціальним засобом, призначеним для догляду за відповідним матеріалом.

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Пластикову раму можна вимити мильним розчином і м’якою губкою. Абразивні матеріали та агресивні засоби з хлором використовувати не варто: вони можуть пошкодити поверхню.

Окремого догляду потребує фурнітура — механізми, які забезпечують відчинення та зачинення вікна. Фахівці рекомендують щонайменше раз на рік змащувати відповідні рухомі деталі спеціальним мастилом без кислот і смол. Місця нанесення потрібно уточнювати в інструкції до конкретної фурнітури.

Якщо ущільнювач потріскався або втратив еластичність, одного очищення недостатньо. Проте встановлювати замість нього будь-яку гумову стрічку не можна, невідповідний ущільнювач може погіршити прилягання стулки та ускладнити повертання ручки.

Чому дує з-під підвіконня і що робити

Протяг під підвіконням може виникати через щілини, які залишилися під час установлення вікна, або через пошкодження ізоляції між рамою та стіною. У такому разі підкручування віконних механізмів не допоможе, холодне повітря потрапляє в кімнату повз зачинену стулку.

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Щоб усунути проблему, майстер має перевірити ділянку під рамою та підвіконням, знайти місце продування й відновити ізоляцію. Залежно від розташування пошкодження для цього може знадобитися зняття підвіконня або частини оздоблення.

Що робити, якщо вікна пітніють

Краплі на склі з боку кімнати не обов’язково свідчать про неякісне вікно. Конденсат виникає, коли вологе повітря контактує з холодною поверхнею.

Взимку проблема часто посилюється через рідке провітрювання та накопичення вологи. На температуру скла впливають і щільні штори, які заважають теплому повітрю надходити до вікна.

Щоб зменшити запотівання, регулярно провітрюйте кімнату, перевірте роботу вентиляції та зменште зайве утворення пари. Наприклад, під час готування накривайте каструлі кришками, а за можливості не сушіть білизну в житлових кімнатах.

Волога між шибками — інша ситуація. Якщо запотівання неможливо витерти ані з кімнати, ані з вулиці, склопакет міг втратити герметичність. Тоді потрібен огляд спеціаліста та, за підтвердження проблеми, його заміна.

Як вибрати нові вікна, щоб вони зберігали тепло

Обираючи вікна, звертайте увагу не лише на пластикову раму, а й на склопакет — з’єднані між собою шибки. Важливо також, щоб стулки щільно зачинялися, а проміжки між рамою та стіною були правильно утеплені під час установлення.

Однокамерний склопакет складається з двох шибок, між якими є один проміжок, а двокамерний — із трьох шибок і двох проміжків. Саме ці проміжки називають камерами. Не плутайте їх із камерами профілю — порожнинами всередині пластикової рами. Наприклад, вікно може мати п’ятикамерну раму та двокамерний склопакет.

Щоб вікно краще утримувало тепло, у склопакеті використовують скло зі спеціальним енергоощадним покриттям. Воно допомагає зменшити втрати тепла з кімнати. Проміжки між шибками можуть заповнювати аргоном — газом, який також поліпшує теплоізоляцію.

Уздовж країв склопакета між шибками розташована дистанційна рамка, яка утримує їх на потрібній відстані. Часто вона алюмінієва. Під час замовлення можна обрати склопакет із так званою «теплою» рамкою: вона пропускає менше тепла, тому краї скла менше охолоджуються, а ймовірність появи конденсату знижується. Уточніть у продавця, яка рамка входить у запропоновану комплектацію.

Перед замовленням попросіть продавця зазначити в пропозиції кількість шибок, наявність енергоощадного покриття, заповнення аргоном і тип дистанційної рамки. Так буде простіше порівняти комплектації та зрозуміти, за що ви платите.

Якщо влітку кімната сильно нагрівається від сонця, додатково можна розглянути сонцезахисне скло. Його покриття зменшує кількість сонячного тепла, що потрапляє до приміщення.

Які вікна краще захищають від шуму

Для квартири біля жвавої дороги варто окремо обговорити звукоізоляцію. Самої обіцянки встановити «широкий склопакет» недостатньо.

Для поліпшення захисту від шуму можуть застосовувати товстіше зовнішнє скло або триплекс. Водночас результат залежить і від монтажу, недостатнє ущільнення швів знижує ефективність звукоізоляційного вікна. Тому попросіть продавця вказати заявлений рівень захисту від шуму для обраної конструкції.

Що врахувати для безпеки дітей

Якщо вдома є маленькі діти, під час замовлення або обслуговування вікна варто обговорити встановлення замка чи обмежувача відкривання. Зокрема, ручка із замком дає змогу заблокувати відкривання вікна ключем. Після замикання ключ потрібно зберігати в недоступному для дитини місці.

Окремо можна обрати склопакет із триплексом — багатошаровим склом, у якому проміжний шар утримує уламки під час руйнування. Це зменшує їх розлітання, але не робить вікно невразливим до пошкоджень.

Чи можна міняти вікна взимку

Заміна вікон у холодну пору можлива, проте монтажники мають враховувати температуру, опади та вимоги до матеріалів.

Для робіт потрібно обирати відносно теплий день без сильних опадів і використовувати монтажну піну, розраховану на відповідні температури. На мокрих поверхнях можуть виникати проблеми з приклеюванням ізоляційних стрічок. Єдиної допустимої температури для будь-якої піни немає — потрібно дотримуватися інструкції конкретного виробника. Якщо віконні конструкції тривалий час перебували на морозі, перед установленням виробник радить витримати їх у теплому приміщенні.

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