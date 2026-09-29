Вони "їдять" електроенергію всю ніч: які прилади краще вимикати з розетки

Які прилади потрібно вимикати з розетки на ніч / © pexels.com

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Таке явище називають «фантомним», або прихованим, споживанням електроенергії. Окремий пристрій у режимі очікування може споживати зовсім небагато, проте в оселі таких приладів часто десятки. Тому звичка відключати частину техніки на ніч може допомогти уникнути зайвого споживання.

Чому вимкнений прилад може споживати електроенергію

Кнопка вимкнення не завжди означає, що пристрій повністю припинив використовувати струм. Якщо техніка залишається підключеною до мережі, окремі її компоненти можуть продовжувати працювати.

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Це особливо характерно для пристроїв із режимом очікування, дисплеями, годинниками, таймерами, пультами дистанційного керування та функцією швидкого ввімкнення.

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Наприклад, телевізор у режимі очікування має бути готовим відреагувати на сигнал із пульта. Мікрохвильова піч може цілодобово підтримувати роботу електронного годинника, а зарядний пристрій залишається підключеним до електромережі навіть після того, як смартфон від нього від’єднали.

Саме тому повністю усунути таке споживання можна, відключивши пристрій від живлення.

Які прилади потрібно вимикати з розетки на ніч

Насамперед варто звернути увагу на техніку, якою вночі ніхто не користується, але яка годинами залишається підключеною до мережі.

До таких пристроїв належать:

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телевізори та ігрові приставки;

стаціонарні комп’ютери, монітори й аудіосистеми;

зарядні пристрої для смартфонів, планшетів та іншої техніки;

принтери;

кавоварки;

деякі мікрохвильові печі;

вентилятори та переносні обігрівачі;

пральні й сушильні машини, якщо виробник допускає їх від’єднання від мережі.

Особливу увагу варто приділити пристроям, на яких після вимкнення продовжують світитися індикатори або дисплей. Це очевидна ознака того, що прилад усе ще отримує живлення.

Водночас не потрібно механічно відключати абсолютно всю техніку в будинку. Наприклад, холодильник і морозильна камера мають працювати постійно. Також не слід відключати обладнання, якому для нормальної роботи необхідне безперервне живлення.

Чи потрібно витягувати зарядку з розетки

Зарядний пристрій без підключеного смартфона споживає значно менше електроенергії, ніж під час заряджання. Однак залишати десятки блоків живлення постійно в розетках немає особливого сенсу.

Зручна звичка — від’єднувати зарядку разом із телефоном після завершення заряджання. Особливо це стосується старих або сумнівних зарядних пристроїв.

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Якщо в одному місці підключено багато техніки — наприклад, телевізор, приставка, колонки та інші пристрої, — зручним рішенням може стати подовжувач із вимикачем. Одним натисканням можна припинити живлення одразу кількох приладів, якщо їх дозволено повністю відключати.

Як ще зменшити споживання електроенергії вдома

Економія не обов’язково передбачає відмову від звичних побутових речей. Іноді достатньо переглянути дрібні щоденні звички.

Не залишайте світло ввімкненим у порожніх кімнатах, використовуйте природне освітлення, коли його достатньо, та не тримайте без потреби техніку в режимі очікування.

Також варто пройтися квартирою або будинком і подивитися, скільки пристроїв постійно підключено до розеток. Телевізор, принтер, приставка, кавоварка, комп’ютер, колонки та кілька зарядних пристроїв окремо можуть здаватися дрібницею. Але саме з таких дрібниць і складається приховане споживання електроенергії.

FAQ

Які прилади споживають електроенергію навіть у вимкненому стані?

Електроенергію можуть продовжувати споживати пристрої, які після вимкнення залишаються підключеними до мережі та переходять у режим очікування. Серед них можуть бути телевізори, ігрові приставки, комп’ютери, монітори, аудіосистеми, принтери, мікрохвильові печі та зарядні пристрої. Реальне споживання залежить від конкретної моделі та її конструкції.

Чи потрібно вимикати телевізор з розетки на ніч?

Якщо телевізор не використовується вночі, його можна повністю відключити від живлення, щоб усунути споживання електроенергії в режимі очікування. Особливо це актуально для старіших моделей. Водночас перед регулярним відключенням варто перевірити рекомендації виробника конкретного телевізора.

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