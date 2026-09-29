Они "едят" электроэнергию всю ночь: какие приборы лучше выключать из розетки

Какие приборы нужно выключать из розетки на ночь / © pexels.com

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Такое явление называют «фантомным» или скрытым потреблением электроэнергии. Отдельное устройство в режиме ожидания может потреблять совсем немного, однако в доме таких приборов часто десятки. Поэтому привычка отключать часть техники на ночь может помочь избежать лишнего потребления.

Почему выключенный прибор может потреблять электроэнергию

Кнопка отключения не всегда означает, что устройство полностью перестало использовать ток. Если техника остается подключенной к сети, некоторые ее компоненты могут продолжать работать.

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Это особенно характерно для устройств с режимом ожидания, дисплеев, часов, таймеров, пультов дистанционного управления и быстрого включения.

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Например, телевизор в режиме ожидания должен быть готов отреагировать на сигнал с пульта. Микроволновка может круглосуточно поддерживать работу электронных часов, а зарядное устройство остается подключенным к электросети даже после того, как смартфон от него отключили.

Поэтому полностью устранить такое потребление можно, отключив устройство от питания.

Какие приборы нужно выключать из розетки на ночь

Прежде всего, стоит обратить внимание на технику, которой ночью никто не пользуется, но которая часами остается подключенной к сети.

К таким устройствам относятся:

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телевизоры и игровые приставки;

стационарные компьютеры, мониторы и аудиосистемы;

зарядные устройства для смартфонов, планшетов и другой техники;

принтеры;

кофеварки;

некоторые микроволновые печи;

вентиляторы и переносные обогреватели;

стиральные и сушильные машины, если производитель допускает их отключение от сети.

Особое внимание следует уделить устройствам, на которых после выключения продолжают светиться индикаторы или дисплей. Это очевидный признак того, что прибор все еще получает питание.

В то же время, не нужно механически отключать абсолютно всю технику в доме. К примеру, холодильник и морозильная камера должны работать постоянно. Также не следует отключать оборудование, которому для нормальной работы требуется непрерывное питание.

Нужно ли извлекать зарядку из розетки

Зарядное устройство без подключенного смартфона потребляет значительно меньше электроэнергии, чем при зарядке. Однако оставлять десятки блоков питания постоянно в розетках нет особого смысла.

Удобная привычка — отключение зарядки вместе с телефоном после завершения зарядки. Особенно это касается старых или сомнительных зарядных устройств.

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Если в одном месте подключено много техники, например телевизор, приставка, колонки и другие устройства, удобным решением может стать удлинитель с выключателем. Одним нажатием можно прекратить питание сразу нескольких приборов, если их можно полностью отключать.

Как еще уменьшить потребление электроэнергии на дому

Экономия не обязательно подразумевает отказ от привычных бытовых вещей. Иногда достаточно посмотреть мелкие ежедневные привычки.

Не оставляйте свет включенным в пустых комнатах, используйте естественное освещение, когда его достаточно, и не держите технику в режиме ожидания.

Также стоит пройтись по квартире или дому и посмотреть, сколько устройств постоянно подключено к розеткам. Телевизор, принтер, приставка, кофеварка, компьютер, колонки и несколько зарядных устройств могут казаться мелочью. Но именно из таких мелочей и складывается скрытое потребление электроэнергии.

FAQ

Какие приборы потребляют электроэнергию даже в отключенном состоянии?

Электроэнергия может продолжать потреблять устройства, которые после отключения остаются подключенными к сети и переходят в режим ожидания. В их числе телевизоры, игровые приставки, компьютеры, мониторы, аудиосистемы, принтеры, микроволновые печи и зарядные устройства. Реальное потребление зависит от конкретной модели и ее конструкции.

Нужно ли выключать телевизор из розетки на ночь?

Если телевизор не используется ночью, его можно полностью отключить от питания, чтобы устранить потребление электроэнергии в режиме ожидания. Особенно это актуально для более старых моделей. В то же время, перед регулярным отключением следует проверить рекомендации производителя конкретного телевизора.

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