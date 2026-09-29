Почему разряжается смартфон, даже если им не пользоваться: как быстро решить проблему

Что делать, чтобы не разряжался телефон / © Pixabay

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Вы почти не пользовались телефоном, но через несколько часов он потерял 10–20% заряда? Это не всегда означает, что аккумулятор уже испортился. Даже с выключенным экраном смартфон продолжает выполнять различные задачи: синхронизирует данные, получает уведомления, обновляет приложения и поддерживает связь с мобильной сетью. Как пишет издание The Independent, есть несколько простых способов выяснить, почему телефон быстро разряжается без использования, и заметно сократить потребление заряда.

Раньше мы писали, что делать, чтобы батарея смартфона держала заряд вдвое дольше.

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Проверьте, какие приложения работают фоново

Одна из самых частых причин, почему смартфон разряжается сам по себе — активность приложений в фоновом режиме. Мессенджеры, социальные сети, почта, карты и облачные сервисы могут регулярно выходить в интернет, даже если вы не открываете их.

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Зайдите в настройки аккумулятора и просмотрите статистику использования заряда. Если программа потребляет непропорционально много энергии, ограничьте ее фоновую активность или удалите, если она вам не нужна.

Также следует проверить геолокацию. Если десятки приложений имеют постоянный доступ к местоположению, они могут дополнительно нагружать аккумулятор.

Включите режим энергосбережения

Когда батарея телефона быстро разряжается, самый простой способ сократить расход энергии — активировать режим энергосбережения. Он ограничивает часть фоновых процессов, уменьшает активность некоторых функций и помогает сохранять заряд дольше.

Еще один простой лайфхак — уменьшить яркость дисплея. Экран является одним из самых энергозатратных компонентов смартфона, поэтому постоянная максимальная яркость может заметно сокращать время работы без подзарядки.

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Если телефон находится в месте со слабым мобильным сигналом, он может тратить больше энергии, пытаясь поддерживать связь с сетью. Поэтому телефон может разряжаться ночью, даже если вы его совсем не пользуетесь.

Что еще поможет сберечь заряд

Если проблема возникла внезапно, сначала перезагрузите смартфон и проверьте, нет ли обновлений операционной системы или приложений. Иногда взвешенный процесс или неудачное обновление становятся причиной необычно высокого потребления батареи.

Также не следует постоянно держать экран на максимальной яркости и оставлять включенными функции, которыми вы не пользуетесь.

А вот если аккумулятор быстро разряжается даже в режиме ожидания в течение длительного времени, причина может оказаться в его износе. Литий-ионные батареи постепенно теряют начальную емкость после нескольких лет использования. В такой ситуации настройки помогут лишь частично — стоит проверить состояние аккумулятора, а при необходимости заменить его.

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