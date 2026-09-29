ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
334
Время на прочтение
3 мин

За хозяином хоть на край света: эти 6 пород собак беззаветно преданны своей семье

Эксперты назвали шесть пород собак, известных своей преданностью семье, бдительностью и дружелюбием. Среди них есть и довольно неожиданные маленькие питомцы.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ротвейлер

Ротвейлер / © pixabay.com

Некоторые собаки настолько привязываются к своей семье, что не только стремятся постоянно быть рядом, но и внимательно следят за всем, что происходит вокруг. Эксперты назвали шесть пород, у которых преданность хозяевам сочетается с бдительностью и доброжелательностью.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Специалисты отмечают: даже природные защитные инстинкты не определяют поведение собаки полностью. Большое значение имеют воспитание, ранняя социализация, дрессировка и индивидуальный характер животного.

  • Немецкая овчарка

Немецкие овчарки известны высоким интеллектом и способностью тесно привязываться к людям. Изначально их разводили для выпаса и охраны скота, а впоследствии порода получила широкое распространение в полицейской, военной и служебной деятельности.

По словам основательницы The Hearty Paw Яны Синкевич, эти собаки сильно привязываются к хозяину или всей семье и остаются бдительными даже в домашней обстановке. В то же время овчаркам необходимы регулярные физические и умственные нагрузки, а также последовательная дрессировка.

  • Боксер

За игривостью и энергичностью боксера скрывается выраженный инстинкт охранника. В своё время эту породу использовали для защиты имущества и скота, что повлияло на её характер.

Боксеры, как правило, очень ласковы с людьми, которых знают, и могут хорошо подойти активным семьям. В то же время важна ранняя социализация, чтобы естественная настороженность по отношению к незнакомцам не перерастала в чрезмерную подозрительность.

  • Доберман

Доберманов выводили для работы рядом с человеком и его защиты. Именно поэтому представители этой породы способны устанавливать чрезвычайно прочную связь с хозяевами и стремятся проводить с ними много времени.

Несмотря на внушительный внешний вид, правильно социализированные и дрессированные доберманы могут быть ласковыми и отзывчивыми домашними питомцами. Однако длительное одиночество для собак, настолько ориентированных на людей, может оказаться нелегким испытанием.

  • Миниатюрный шнауцер

Чтобы стать бдительным домашним питомцем, вовсе не обязательно заводить большую собаку. Миниатюрные шнауцеры небольшие, но внимательно реагируют на необычные звуки и появление незнакомцев.

Когда-то их разводили для борьбы с грызунами на фермах. В то же время эти собаки ориентированы на людей, легко привязываются к семье и любят активно участвовать в её повседневной жизни.

  • Ротвейлер

Ротвейлер может сочетать в себе качества охранника и ласкового семейного питомца, однако для этой породы особенно важны правильное воспитание и ранняя социализация.

Тренер Крис Лавсерид отмечает, что ротвейлеры могут быть активными во время занятий, но при этом способны вести себя спокойно дома. Из-за силы и размеров таких собак владельцам необходимо уделять особое внимание последовательной дрессировке, установлению границ и обеспечению достаточной активности.

  • Чихуахуа

Самая маленькая порода в этой подборке компенсирует свои размеры необычайной бдительностью. Чихуахуа быстро реагируют на незнакомые звуки или людей и могут громко предупреждать хозяев о том, что привлекло их внимание.

Этих собак выводили в первую очередь как компаньонов, поэтому они способны очень сильно привязываться к людям. Конечно, физически защищать дом так, как это может сделать крупная служебная порода, чихуахуа не способны, однако их внимательность делает их своеобразной домашней «сигнализацией».

Напомним, что если многочасовые прогулки с собакой не входят в ваши планы, стоит обратить внимание на породы с умеренными потребностями в активности. Эксперты назвали семь таких питомцев.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie