Россияне использовали гражданских как "живой щит" под Купянском: среди них были дети (видео)

Армия РФ / © Associated Press

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Вблизи Купянска русские военные использовали гражданских как «живой щит», чтобы прикрыть свое наступление. Среди людей, которыми прикрывались русские, были дети, пожилые люди и человек на костылях.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Россияне использовали украинцев как «живой щит» — что известно

По данным омбудсмана, под Купянском россияне прикрывались группой гражданских — детьми, пожилыми людьми и мужчиной на костылях. Поэтому украинские военные не могли открыть ответный огонь.

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«Это и есть настоящий цинизм России — не защита, о которой российская пропаганда рассказывает международному сообществу, а использование людей как живого щита», — отметил Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный отметил, что подобные действия являются грубым нарушением норм Женевских конвенций, законов и обычаев ведения войны и международного гуманитарного права в целом. Убийства мирных жителей и прикрытие ими военных маневров составляют тяжкое военное преступление, подлежащее обязательному документированию и расследованию.

Обращение к международным организациям

«Я уже направил официальные письма ООН и МККК. Международное сообщество должно немедленно отреагировать на эти жестокие преступления России», — отметил Дмитрий Лубинец.

Омбудсман напомнил, что о таких преступлениях можно сообщить Международному реестру убытков для Украины. Все, кто оказался в похожей ситуации или стал свидетелем, призывают зафиксировать это и подать заявление, чтобы привлечь Россию к ответственности.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, украинские защитники освободили более 5 квадратных километров территории на Купянском направлении, где россияне из-за успешных штурмов ВСУ вынуждены прятаться в газопроводе и переодеваться в гражданскую одежду.

Ранее командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди сообщил о том, что в октябре-декабре этого года Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать остальную территорию Донбасса.

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