Чому розряджається смартфон, навіть якщо ним не користуватися: як швидко вирішити проблему

Що робити, щоб не розряджався телефон / © Pixabay

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Ви майже не користувалися телефоном, але за кілька годин він втратив 10–20% заряду? Це не завжди означає, що акумулятор уже зіпсувався. Навіть із вимкненим екраном смартфон продовжує виконувати різні завдання: синхронізує дані, отримує сповіщення, оновлює застосунки та підтримує зв’язок із мобільною мережею. Як пише видання The Independent, є кілька простих способів з’ясувати, чому телефон швидко розряджається без використання, і помітно скоротити споживання заряду.

Раніше ми писали, що робити, щоб батарея смартфона тримала заряд удвічі довше.

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Перевірте, які програми працюють фоново

Одна з найчастіших причин, чому смартфон розряджається сам по собі, — активність застосунків у фоновому режимі. Месенджери, соціальні мережі, пошта, карти та хмарні сервіси можуть регулярно звертатися до інтернету навіть тоді, коли ви не відкриваєте їх.

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Зайдіть у налаштування акумулятора і перегляньте статистику використання заряду. Якщо якась програма споживає непропорційно багато енергії, обмежте її фонову активність або видаліть, якщо вона вам не потрібна.

Також варто перевірити геолокацію. Якщо десятки застосунків мають постійний доступ до місцезнаходження, вони можуть додатково навантажувати акумулятор.

Увімкніть режим енергозбереження

Коли батарея телефону швидко розряджається, найпростіший спосіб скоротити витрати енергії — активувати режим енергозбереження. Він обмежує частину фонових процесів, зменшує активність деяких функцій і допомагає довше зберігати заряд.

Ще один простий лайфгак — зменшити яскравість дисплея. Екран є одним із найбільш енерговитратних компонентів смартфона, тому постійна максимальна яскравість може помітно скорочувати час роботи без заряджання.

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Якщо телефон лежить у місці зі слабким мобільним сигналом, він також може витрачати більше енергії, намагаючись підтримувати зв’язок із мережею. Тому телефон може розряджатися вночі, навіть якщо ви ним зовсім не користуєтеся.

Що ще допоможе зберегти заряд

Якщо проблема виникла раптово, спочатку перезавантажте смартфон і перевірте, чи немає оновлень операційної системи або застосунків. Іноді завислий процес або невдале оновлення стають причиною незвично високого споживання батареї.

Також не варто постійно тримати екран на максимальній яскравості та залишати увімкненими функції, якими ви не користуєтеся.

А ось якщо акумулятор швидко розряджається навіть у режимі очікування протягом тривалого часу, причина може бути у його зношенні. Літій-іонні батареї поступово втрачають початкову ємність після кількох років використання. У такій ситуації налаштування допоможуть лише частково — варто перевірити стан акумулятора, а за потреби замінити його.

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