Великий дерибан: Кремль остаточно відбирає західний бізнес і перетворює його на бонуси для еліти

Як Путін використовує відтік іноземного бізнесу для зміцнення свого режиму: у ЗМІ пояснили / © Associated Press

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Кремль продовжує вилучати активи західних компаній, які працювали в РФ, а їхній бізнес переходить під контроль маловідомих російських структур та наближених до влади підприємців.

Про це пише іспанське видання ABC.

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У виданні зазначають, що лише кілька західних компаній залишилися в Росії через чотири з половиною роки після початку вторгнення в Україну. Однією з компаній був французький рітейлер Leroy Merlin, чиї активи були конфісковані тиждень тому разом з активами Nestlé та Auchan.

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Його новим генеральним директором, за даними російської газети РБК, стане Денис Ісаєв, син колишнього депутата Держдуми. Його батько, Різвангаджі Ісаєв, обіймав посаду члена партії «Єдина Росія», партії Володимира Путіна, з 2007 по 2011 рік.

Тепер саме його син процвітає за допомогою Кремля. Ця справа вписується в стратегію, яку впроваджує російська влада з початку торговельної війни в лютому 2022 року, коли розпочався відтік європейських та американських компаній з РФ.

Західні компанії втрачають бізнес у Росії

Останніми тижнями під контроль російських структур потрапили активи одразу кількох великих міжнародних компаній.

Зокрема, у вересні російська влада передала під тимчасове управління активи швейцарської Nestlé, французьких Auchan і Lemana Pro (колишній Leroy Merlin), а також французької логістичної компанії FM Logistic.

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Так, Leroy Merlin офіційно залишалася в країні до грудня 2023 року, коли продала майже всі свої акції фірмі, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Французька материнська компанія зберегла залишкову частку компанії (0,007%), яку навіть перейменували в Росії на Lemana Pro. Цей маневр дозволив їй залишитися на внутрішньому ринку, хоча вона вже вийшла з міжнародних операцій. Після експропріації контроль над російською дочірньою компанією перейшов до LEV Management, яка, за повідомленнями незалежних ЗМІ, була зареєстрована у 2024 році Андрієм Краюшкіним.

За цим ім’ям стоїть генерал-майор поліції та колишній високопоставлений чиновник Міністерства внутрішніх справ Росії.

Частину активів отримують наближені до Путіна олігархи

Подібна схема застосовується в Росії вже кілька років. Спочатку підприємство переводять під державне або «тимчасове» управління, після чого його можуть передати іншій російській компанії.

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Якуб Закрієв, племінник Кадирова, захопив, наприклад, пакувальний завод AptarGroup (американської компанії) та один із найцінніших конфіскованих активів — Danone, який пізніше продав за дуже низькою ціною.

Активи данської Carlsberg також були передані російському менеджменту.

Москва називає це «відповіддю» Заходу

У Кремлі стверджують, що передача західних активів є відповіддю на санкції та заморожування російської власності за кордоном.

Міжнародні експерти пояснюють, що такі маневри служать потрійній меті для російського режиму:

винагороджують лояльність тих, хто фінансує або підтримує воєнні зусилля в Україні,

підтримують воєнну економіку, зберігаючи заводи в робочому стані, але під дружнім контролем,

попереджають місцевих власників бізнесу, що приватна власність залежить виключно від прихильності Путіна.

Такі агентства, як Reuters, підрахували, що західні транснаціональні корпорації втратили майже 94 мільярди євро за останні роки через знецінення своїх активів, втрачені доходи та агресивні податки, які Кремль запроваджує, щоб змусити їх піти.

Раніше ми писали, які українські підприємства та компанії постраждали від російських атак та яких збитків вони зазнали.

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