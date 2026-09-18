Путін захопив активи Nestle та Auchan: кому Кремль передав їхній бізнес

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про передачу під тимчасове зовнішнє управління російських активів швейцарської компанії Nestlé, а також французьких Auchan та Lemano Pro (колишня Leroy Merlin). Відтепер керувати їхнім бізнесом у Росії буде фірма «Л.Е.В. Менеджмент».

Про це повідомляє видання CNBC.

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Реакція Nestlé та наслідки для іноземного бізнесу в Росії

Зазначається, що у відповідь швейцарський виробник кави Nescafé та шоколадних батончиків KitKat заявив, що вивчає нормативний акт.

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«Nestlé прагне вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав та забезпечення безперервності бізнес-операцій в інтересах усіх зацікавлених сторін, зокрема своїх співробітників», — йдеться у заяві компанії.

Після оприлюднення цієї інформації акції Nestlé в п’ятницю вранці знизилися на 2,2%. Представники Auchan та Lemano Pro на момент виходу матеріалу CNBC не надали оперативних коментарів. Експерти вважають, що це рішення є першим кроком до відібрання майна та його передачі лояльним до Кремля бізнесменам.

Як діє механізм вилучення активів компаній із «недружніх країн»

Повідомляється, що механізм тимчасового вилучення майна діє з 2023 року, коли у РФ було ухвалено указ, який дозволяє перебирати контроль над активами підприємств із так званих «недружніх» країн.

За цим алгоритмом російська влада вже взяла під контроль місцеві підрозділи низки міжнародних компаній, серед яких данська пивоварна корпорація Carlsberg, французький виробник молочних продуктів Danone та фінський енергетичний концерн Fortum.

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Хоча Швейцарія не є членом ЄС, після 2022 року вона підтримала більшість європейських санкцій проти Росії. Через це Москва заявила, що країна втратила свій нейтралітет. У самій Швейцарії це викликало суперечки, тож наприкінці місяця громадяни вирішуватимуть доля нейтрального статусу на референдумі.

Чому вилучають активи західних компаній — заява Кремля

Як повідомляє російське видання «РБК», речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що головним чинником передачі активів під зовнішнє управління стала реєстрація їхніх власників у державах, які Росія вважає недружніми.

«Йдеться про європейські компанії, про компанії з недружніх країн. І, звичайно, одним із чинників, який враховувався під час ухвалення цього рішення, було те, що це недружні країни», — заявив Пєсков.

Пєсков заявив, що рішення ухвалили також через участь цих країн у діях проти Росії, зокрема через нібито удари по її економічній інфраструктурі. Він додав, що йдеться лише про зовнішнє управління, а рішень щодо продажу чи передачі активів поки немає.

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Що відомо про керуючу компанію «Л.Е.В. Менеджмент»

Пєсков не пояснив, чому для управління обрали саме компанію «Л.Е.В. Менеджмент», а лише заявив, що вона найкраще підходила за вимогами.

За даними джерела, керівником АТ «Л.Е.В. Менеджмент» є генерал МВС РФ Андрєй Краюшкін, призначений на посаду 10 вересня — за тиждень до публікації указу Путіна. У штаті даної структури значиться один співробітник, а за підсумками 2025 року компанія зафіксувала збитки у розмірі 15 тисяч рублів.

Путін захопив активи Nestle та Auchan у Росії — останні новини

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про передачу під тимчасове управління російських активів Nestlé та Auchan. Це означає, що влада РФ фактично забрала під свій контроль частки цих іноземних компаній у їхніх місцевих підрозділах.

За документом, майно перейшло компанії «Л.Е.В. Менеджмент». Це маловідома фірма, яку створили в Москві у 2024 році.

До слова, результати парламентських виборів у Росії навряд чи стануть несподіванкою, оскільки Кремль фактично перетворив голосування на процедуру без реальної політичної конкуренції.

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