Вагітна Ірина Федишин похизувалась щедрим врожаєм і показала, як контролювала збір картоплі

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин похизувалась щедрим врожаєм картоплі.

Артистка готується до зими. Зокрема, знаменитість ще навесні посадила город у батьків, а це ж збирає врожай. Родина Ірини Федишин гуртом викопувала картоплю. Співачка показала, що цьогоріч врожай був чималий.

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Щоправда, сама артистка жартує, що лише контролювала процес збору картоплі та відповідала за моральну підтримку. Річ у тім, що Ірина Федишин чекає на народження третьої дитини. Тож, виконавиця намагається зайвий раз не навантажуватися та берегти себе.

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«Картоплю викопали! Цього разу я була головною моральною підтримкою і контролювала процес», — ділиться артистка.

Ірина Федишин із мамою / © instagram.com/irynafedyshyn

Проте Ірина Федишин без діла все ж таки не сиділа. Річ у тім, що на городі співачки ще можна знайти стиглу малину. Тож, виконавиця не лише контролювала процес збору врожаю, а й сама підкріплювала імунітет вітамінами.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський нагородив артистів державними відзнаками. Однак користувачі здивувались, що імені Ірини Федишин серед них не було. Чоловік співачки тоді заступився за дружину «без звань».

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