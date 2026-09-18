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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Кім Кардашян показала, який вигляд мала в юності, і згадала моду 2000-х

Зірка поділилася серією архівних фото.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та актриса — Кім Кардашян — вирішила згадати молодість і показала шанувальникам серію архівних фотографій. Зірка опублікувала у своєму Instagram знімки, зроблені в 1990-х і на початку 2000-х, коли вона ще не була світовою зіркою реаліті-шоу.

«Назад у ті часи», — лаконічно підписала публікацію Кім.

На першому фото майбутня зірка позує в рожевому топі без бретелей, доповнивши образ чокером і світлою помадою. На іншому архівному знімку Кім, ймовірно ще в підлітковому віці, зазнімкована в чорній футболці та рваних джинсах.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

На знімках також можна побачити Кім разом із сестрами Кортні та Глое.

Кім Кардашян із сестрами та подругами / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із сестрами та подругами / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із сестрою та подругами / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із сестрою та подругами / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із подругами / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із подругами / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із подругами / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян із подругами / © Instagram Кім Кардашян

Особливу увагу привернули саме деталі стилю Кім: чокери, низька посадка, денім, платформи та блискучий макіяж — усі ті тренди Y2K, які сьогодні знову повернулися в моду.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян позувала в обіймах зі своїм бойфрендом Льюїсом Гемілтоном.

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