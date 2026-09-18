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- Шоу-бізнес
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Кім Кардашян показала, який вигляд мала в юності, і згадала моду 2000-х
Зірка поділилася серією архівних фото.
45-річна учасниця реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та актриса — Кім Кардашян — вирішила згадати молодість і показала шанувальникам серію архівних фотографій. Зірка опублікувала у своєму Instagram знімки, зроблені в 1990-х і на початку 2000-х, коли вона ще не була світовою зіркою реаліті-шоу.
«Назад у ті часи», — лаконічно підписала публікацію Кім.
На першому фото майбутня зірка позує в рожевому топі без бретелей, доповнивши образ чокером і світлою помадою. На іншому архівному знімку Кім, ймовірно ще в підлітковому віці, зазнімкована в чорній футболці та рваних джинсах.
На знімках також можна побачити Кім разом із сестрами Кортні та Глое.
Особливу увагу привернули саме деталі стилю Кім: чокери, низька посадка, денім, платформи та блискучий макіяж — усі ті тренди Y2K, які сьогодні знову повернулися в моду.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян позувала в обіймах зі своїм бойфрендом Льюїсом Гемілтоном.