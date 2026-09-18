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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Вітвіцька на 41-му тижні вагітності похизувалася своїм животиком і зворушила зверненням до сина

46-річна ведуча в очікуванні на первістка проводить час в своє задоволення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Українська ведуча Соломія Вітвіцька показала, який вигляд має на 41-му тижні вагітності, та розповіла, чим займається напередодні народження первістка.

Знаменитість опублікувала в Instagram нові світлини, зроблені просто неба. На них майбутня мама продемонструвала округлий животик і свій образ — синю сукню та білий тренч.

Поки малюк не поспішає з’являтися на світ, Вітвіцька використовує останні дні вагітності для себе. Вона зустрічається з подругами, приміряє нові вбрання та читає численні повідомлення від підписниць, які діляться власним досвідом вагітності.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча зізналася, що вже дуже чекає на зустріч із сином, і з гумором попросила його не затягувати з появою.

«Я поки що встигаю на каву з подругою, вдягнути нову синю сукню й білий тренч. У директі стільки ваших історій, підтримки й порад, що вже відчуваю себе учасницею великого клубу очікування. Хтось пише, що народив раніше, хтось, що теж дочекався 41-го чи навіть довше. А ще кажуть, що хлопчики люблять затриматися біля мами. Малий, ми вже готові до знайомства. Але якщо ти там зараз дописуєш мемуари — не відволікаємо», — написала Соломія.

Нагадаємо, нещодавно співачка Леді Гага стала мамою — її доньку народила сурогатна мати. Стало відомо символічне ім’я первістки зірки.

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