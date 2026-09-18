Потап уїдливо поставив на місце Олега Скрипку через його неоднозначні заяви про біженців за кордоном

Потап, Олег Скрипка

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Скандальний репер Потап відреагував на резонансну заяву фронтмена «Воплів Відоплясова» Олега Скрипки про українців, які через повномасштабну війну виїхали за кордон.

Артист опублікував допис в Instagram, у якому іронічно обіграв слова музиканта. Зокрема, він запропонував уявити застосунок, який визначав би, наскільки людина є «українською», залежно від її дій.

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Приводом для реакції Потапа стало нещодавнє інтерв’ю Олега Скрипки. Музикант говорив про українських біженців, і заявив, що, мовляв, за кордоном вони можуть сильніше інтегруватися в російськомовне середовище: «Я дослідив ситуацію українців, які за кордоном. Вони менше українці, ніж тут. Тому що там Радянський Союз».

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Своєю чергою Потап заступився за всіх тих, хто вимушено тимчасово живе за межами України під час війни. Репер навів декілька прикладів, аби дати зрозуміти, що такі необачні фрази сильно роз’єднують суспільство.

Олег Скрипка / © instagram.com/o.skrypka

«Пропоную Олега Юрійовича не зупиняти. Давайте зробимо „українометр“, такий застосунок. Виїжджаєш за кордон — мінус 20% від українськості, купуєш борщ у Варшаві — плюс 5% кешбек. І якась жінка, яка вивезла своїх дітей подалі від війни, подивиться на цей додаток і зрозуміє, що вона недоукраїнка. І не дай Боже, їй в Тбілісі чи Ризі дадуть відповідь російською, коли вона купуватиме каву, — можна здавати паспорт», — сказав Потап.

Потап згадав і про демографічну ситуацію в Україні та після низки своїх провокацій закликав співвітчизників не сваритися між собою. Свою думку він завершив рядками з власної пісні: «Послухайте класика, він писав: „Українці за кордоном, українці в Україні, поміж нами перепони, але всі ми жовто-сині“. Треба бути разом».

Нагадаємо, нещодавно база «Миротворець» взялася за Потапа через ого скандальні вислови — чому репер там опинився насправді.

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