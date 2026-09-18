Які речі в жодному разі не можна прати в гарячій воді, інакше зіпсуєте: повний список

Як правильно прати яскраві та делікатні речі

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Здається, що гаряча вода допомагає краще випрати одяг і прибрати забруднення. Насправді висока температура підходить далеко не всім тканинам. Вона може спричинити вицвітання, деформацію волокон і навіть назавжди закріпити деякі плями. Тому перед пранням важливо враховувати не лише колір речі, а й склад тканини та рекомендації на етикетці.

Вовна й кашемір

Светри, кардигани та інші речі з вовни не варто прати в гарячій воді. Висока температура разом із активним механічним впливом може призвести до деформації виробу.

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Особливо обережно потрібно поводитися з кашеміром: для нього краще використовувати прохолодну воду та делікатний режим, якщо це дозволяє етикетка. Експерти радять мінімізувати механічне перемішування вовняних речей під час прання та полоскання.

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Шовк і делікатні тканини

Шовкові блузки, сукні, хустки та білизна потребують делікатного догляду. Гаряча вода може негативно вплинути на структуру тонких волокон, а також сприяти втраті кольору.

Для таких речей безпечнішим вибором зазвичай є прохолодна вода та делікатний режим. Якщо на етикетці зазначене ручне прання, не варто замінювати його звичайним циклом пральної машини.

Чорний і яскравий одяг

Чорні футболки, темні джинси, насичені червоні, сині, зелені та фіолетові речі краще не прати в дуже гарячій воді. Висока температура може прискорити втрату барвника, через що одяг швидше втратить насиченість.

Особливо схильними до вицвітання можуть бути яскраві та темні кольори. Для них рекомендується прохолодніший режим і обов’язкове сортування білизни за кольорами.

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Речі з еластаном

Легінси, спортивний одяг, купальники, коригувальна білизна та інші вироби з еластаном не варто без потреби піддавати високій температурі. Важливо також дотримуватися обмежень на етикетці щодо прання та сушіння.

До речі, проблема може бути не лише у воді. Надмірне нагрівання під час сушіння також здатне пошкоджувати тканину. Саме тому для чутливих речей рекомендують низьку температуру або природне сушіння, якщо це передбачено інструкцією.

Одяг із плямами крові, молока та інших білкових забруднень

Окремо варто запам’ятати правило щодо плям. Якщо на одязі є кров, косметика або деякі інші забруднення, не поспішайте класти його в гарячу воду. Висока температура може закріпити пляму у волокнах тканини, після чого вивести її буде значно складніше.

Спочатку краще промити забруднену ділянку прохолодною водою, обробити відповідним засобом і лише потім випрати річ відповідно до рекомендацій виробника.

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