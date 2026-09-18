Який найкращий сорт картоплі: що відомо про врожайніть української «Княгині»

Сорт картоплі «Княгиня»

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Врожайність картоплі значною мірою залежить не лише від погоди та догляду, а й від правильно обраного сорту. Сучасні сорти можуть суттєво відрізнятися за продуктивністю, стійкістю до хвороб та здатністю пристосовуватися до різних умов вирощування.

Серед перспективних сортів є й розробки українських селекціонерів. Одна з них — картопля «Княгиня», яка привернула увагу результатами міжнародних випробувань.

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Український сорт увійшов до п’ятірки найкращих

Як повідомляє AgroTimes, «Княгиню» випробовували на п’яти демонстраційних полях у п’яти країнах. Загалом там було представлено близько 80–90 сортів картоплі. Український сорт за результатами випробувань увійшов до п’ятірки найкращих.

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На окремих демонстраційних полях урожайність «Княгині» досягала 110 т/га. Звичайно фактичний урожай залежить від погоди, ґрунту, забезпечення вологою, посадкового матеріалу та технології вирощування.

Хто вивів картоплю «Княгиня»

«Княгиня» — сорт української селекції, створений Інститутом картоплярства Національної академії аграрних наук України. Інститут є однією з головних українських наукових установ, що займаються селекцією та насінництвом картоплі. «Княгиня» вже не перший рік належить до відомих українських сортів.

Яка врожайність картоплі в Україні

За даними Національної академії аграрних наук України, в середньому в Україні з одного гектара збирають 16–20 тонн картоплі.

Однак сучасні українські сорти мають значно більший потенціал. У науково-дослідних установах, насінницьких господарствах та під час випробувань вони дають 40–50 тонн з гектара. «Княгиня» показала ще вищий результат. Під час міжнародних випробувань на окремих демонстраційних полях урожайність цього українського сорту сягнула 110 тонн з гектара.

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Тобто 110 т/га — це не звичайний урожай картоплі в Україні і не гарантований результат «Княгині» на кожному полі. Це найвищий показник, якого сорт досяг на окремих ділянках під час випробувань.

Нинішній результат не є першим випадком, коли цей сорт демонструє надзвичайно високу продуктивність. Раніше НААН повідомляла, що під час вирощування «Княгині» на зрошенні у виробничих умовах урожайність становила 100 т/га. Тобто високі результати сорту фіксувалися в різні роки та за різних випробувань.

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