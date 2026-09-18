"Ви казали нам те саме рік тому": Кушнер поставив Путіна на місце щодо Донбасу — NYT

Володимир Путін / © Associated Press

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Під час вересневої зустрічі з представниками президента США Трампа в Москві Володимир Путін переконував американських переговорників у тому, що російська армія зможе встановити повний контроль над підконтрольною Україні частиною Донбасу протягом декількох місяців.

Про це повідомляє The New York Times.

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Однак, як стверджує NYT, зять Трампа Джаред Кушнер не залишив прогнозу без відповіді. Представник адміністрації Дональда Трампа нагадав Путіну, що подібні заяви американська сторона вже чула рік тому.

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«При всій повазі, ви казали нам те саме рік тому. Які шанси, що ми повернемося сюди за рік, і ви знову скажете те саме? Може, ми не втрачатимемо рік?» — таку репліку Кушнера наводить видання.

Контекст переговорів залишається дуже складним. Російська сторона продовжує наполягати на територіальних вимогах, тоді як Україна не готова передавати Москві території, які російські війська не спромоглися захопити. Після зустрічі в Москві Кушнер та спецпредставник США Стів Уіткофф вирушили до Києва.

Війна в Україні обертається проти Путіна — останні новини

Росії треба ще роки до перемоги над Україною. Попри браваду свого лідера, війська Путіна не можуть перетворити свою перевагу в чисельності на вирішальну у двобої з Україною.

Зокрема, українське військове командування вперше чітко підтвердило проведення контрнаступальних операцій проти російського виступу на північний захід від Лимана. Підрозділи 3-го армійського корпусу знищили осередки інфільтрації росіян. Загалом вдалося зачистили 75 км², ще 10 км² — неокуповані.

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Російська влада готується до можливого зростання соціального невдоволення на тлі нової хвилі мобілізації та посилення воєнного режиму. Для цього в РФ планують розширювати повноваження силовиків і посилювати заходи примусу.

Попри заяви про здатність та готовність продовжувати війну, призначені для зовнішнього споживання, якщо війна триватиме і 2026 року, Росія навряд чи здобуде рішучу перемогу на полі бою. І не факт, що вона не зіткнеться зі значними проблемами в економіці, які можуть змусити її зайняти набагато слабшу переговорну позицію.

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