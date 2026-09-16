ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

«Він боїться, що вони повернуться»: Зеленський попередив про повторення сценарію "Вагнера" для Путіна

Путін побоюються закінчувати війну адже пам’ятає досвід «Вагнера».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
1 коментар
Підпишіться на нас в Google
Зеленський

Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін може побоюватися наслідків припинення війни. Усе через можливу реакцію російських військових, які повернуться з фронту.

Про це український лідер сказав в інтервʼю CBC News.

За словами Зеленського, для Путіна зупинка війни не означатиме перемоги.

«Якщо Путін зупиниться зараз, це не перемога. Насправді це зовсім не перемога. Це абсолютно протилежне для них», — сказав президент.

Зеленський припустив, що російський лідер боїться повернення військових із фронту.

«Він боїться, що солдати повернуться, будуть злими і виступлять проти нього», — зазначив президент України.

Він також нагадав про заколот ПВК «Вагнер» у Росії, назвавши його прецедентом, який може впливати на побоювання Путіна.

«Якщо пам’ятаєте „Вагнер“, у нього вже був такий прецедент», — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що сценарій «win-win» у війні Росії проти України вже неможливий через масштаб людських втрат. За його словами, головним результатом має стати припинення війни та збереження життів. Президент також наголосив, що територіальні вимоги Кремля не є кінцевою метою Путіна, а змінити позицію Москви можна дипломатичним і санкційним тиском.

Пов’язані теми

Коментарі (1)
Сортувати:
bdi6391
11:26, 2026.09.16
Бажаєте отримати позику на особисті чи бізнес-потреби? Зв’яжіться з нами, щоб дізнатися більше про доступні варіанти фінансування та вимоги до оформлення з...
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie