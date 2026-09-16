«Він боїться, що вони повернуться»: Зеленський попередив про повторення сценарію "Вагнера" для Путіна

Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін може побоюватися наслідків припинення війни. Усе через можливу реакцію російських військових, які повернуться з фронту.

Про це український лідер сказав в інтервʼю CBC News.

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За словами Зеленського, для Путіна зупинка війни не означатиме перемоги.

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«Якщо Путін зупиниться зараз, це не перемога. Насправді це зовсім не перемога. Це абсолютно протилежне для них», — сказав президент.

Зеленський припустив, що російський лідер боїться повернення військових із фронту.

«Він боїться, що солдати повернуться, будуть злими і виступлять проти нього», — зазначив президент України.

Він також нагадав про заколот ПВК «Вагнер» у Росії, назвавши його прецедентом, який може впливати на побоювання Путіна.

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«Якщо пам’ятаєте „Вагнер“, у нього вже був такий прецедент», — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що сценарій «win-win» у війні Росії проти України вже неможливий через масштаб людських втрат. За його словами, головним результатом має стати припинення війни та збереження життів. Президент також наголосив, що територіальні вимоги Кремля не є кінцевою метою Путіна, а змінити позицію Москви можна дипломатичним і санкційним тиском.

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