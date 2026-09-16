Росія зазнає шалених втрат, але не зупиняється: ексдиректор ЦРУ зробив тривожну заяву

Російські військові / © Associated Press

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Росія не досягла основних цілей свого весняно-літнього наступу в Україні, а просування на фронті обходиться її армії великими втратами.

Таку оцінку в інтерв’ю РБК-Україна озвучив колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус.

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Росія не виконує поставлених завдань

Петреус зазначив, що заяви Кремля про нібито суттєві успіхи російських військ не відповідають ситуації, яка складається на полі бою.

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«Я вважаю, що на фронті ініціатива належить Україні, оскільки Росія не здатна досягти того, чого прагнула. Попри твердження Володимира Путіна про те, що вони досягають значного прогресу, це просто не відповідає дійсності», — сказав він.

За його словами, українські військові стримують реалізацію планів РФ на весняно-літню кампанію. Йдеться, зокрема, про намір російської армії окупувати решту Донецької області та встановити контроль над укріпленими містами.

«Вони навіть ще не дійшли до укріплених міст, а лише перебувають на підступах до них», — наголосив Петреус.

Втрати РФ перевищують тисячу людей на добу

Колишній керівник ЦРУ також звернув увагу на кількість військових, яких РФ втрачає щодня.

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«Україна не лише не дає Росії досягти її цілей, а й завдає росіянам надзвичайних втрат. Понад 1 000 убитих і поранених на день — для мене це, чесно кажучи, просто немислимо», — заявив Петреус.

Він зазначив, що за свою військову кар’єру командував на п’яти посадах у званні генерала. Три з них передбачали звання чотиризіркового генерала — в Іраку, Афганістані та Центральному командуванні США.

Петреус додав, що навіть маючи такий досвід, йому складно усвідомити масштаби втрат російських військ.

Постачання до Криму опинилося під тиском

Серед причин, які, на його думку, допомагають Україні зберігати ініціативу, Петреус назвав удари по російських логістичних маршрутах до окупованого Криму.

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За його словами, українські Сили безпілотних систем знищили понад 275 плавзасобів, серед яких катери, танкери, пороми та баржі. Їх Росія використовувала для забезпечення півострова.

Водночас українські військові можуть уражати об’єкти на Керченському мосту. Під загрозою також перебуває сухопутний маршрут із Росії вздовж південного узбережжя, яким здійснюється сполучення з Кримом.

Українські удари по російській ППО

Окремо Петреус розповів про знищення українськими військовими російських засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Він зазначив, що серед уражених систем є комплекси С-400.

«Вони знищують ці системи, а це означає, що в найближчі місяці їхні атаки на Російську Федерацію стануть більш успішними», — сказав колишній директор ЦРУ.

Фронт в Україні — останні новини

Нагадаємо, напередодні командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що Україна розпочала наступ у Донецькій області. За його словами, ЗСУ вдалося зачистити 75 км² території, а ще 10 км² — деокуповано.

Тим часом командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко заявив, що РФ може відкрити новий фронт узимку. За його словами, росіяни прагнуть створити «буферну зону» у Сумській та Чернігівській областях, а також продовжити удари по Києву.

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